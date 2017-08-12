Забьет ли Промес ЦСКА с седьмой попытки?

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0 очков по системе «гол+пас» в шести матчах против ЦСКА набрал Квинси Промес. Всех остальных соперников «Спартака» в премьер-лиге голландец огорчал хотя бы один раз.

1 очко привез «Рубин» с трех выез-дов на Дальний Восток в рамках премьер-лиги (+0=1−2, мячи 2−5). Единственную ничью во Владивостоке (в игре с «Лучом») казанцам принес 3 августа 2008 года Гекдениз Карадениз, сравнявший счет за четыре минуты до финального свистка.

2 домашних поражения потерпел ЦСКА в пяти турах чемпионата-2017/18 (от «Локомотива» — 1:3 и от «Рубина» — 1:2). Столько же неудач было у армейцев за два последних розыгрыша премьер-лиги (0:2 от «Крыльев» осенью 2015-го и 1:2 от «Спартака» весной 2017-го).

3 домашних матча провел «Локомотив» в чемпионате-2017/18, и во всех трех одержал минимальные победы (над «Арсеналом», «Анжи» и «СКА-Хабаровск»).

3 последние игры между «Зенитом» и «Ахматом» завершались победами грозненского клуба (мячи 7−2). Более продолжительные серии неудач у питерцев были в противостоянии с «Ротором» (7 матчей, мячи 2−15), «Ростсельмашем» (4 матча, мячи 1−7) и «Спартаком» (4 матча, мячи 3−11).

4 команды в российской истории не забивали ни одного гола в пяти первых турах чемпионата. До «Амкара» так «отмечались» «Локомотив"-1996, «Уралан"-1999 и ЦСКА-2000. Любопытно, что по итогам сезона все три команды оказывались в десятке сильнейших.

5 из шести голов в чемпионате-2017/18 «Ахмат» пропустил после 75 минуты. В этот временной промежуток уместились все три мяча «Уфы» и два — «Краснодара». Ближайший соперник грозненцев «Зенит» в концовках забил три раза.

6 матчей составляет беспроигрышная серия «Ростова» в противостоянии с «Уфой» в премьер-лиге (+3=3−0, мячи 6−2). В свою очередь команда Сергея Семака продолжает улучшать клубный рекорд, не зная поражений в восьми встречах (+4=4−0, мячи 9−5).

6 поражений подряд в высшем дивизионе потерпело «Динамо» (мячи 1−12). Причем в пяти последних встречах бело-голубые не смогли поразить ворота соперника. Ближайший оппонент бело-голубых «Анжи» при Александре Григоряне выиграл всего два домашних матча из десяти (+2=2−6, мячи 10−16).

8 раз Дмитрий Парфенов противостоял клубам Юрия Семина в качестве футболиста. В шести из этих встреч его команды («Спартак» и «Сатурн») не пропускали, одержав пять побед (+5=1−2, мячи 12−3).

10 из 11 последних матчей премьер-лиги не может забить «Амкар» (+0=2−8, мячи 1−14). Единственный за это время мяч записал на свой счет Бранко Йовичич, летом перебравшийся из пермского клуба в «Црвену Звезду».

12 очков набрал «Краснодар» в поединках с «Амкаром» в последние два сезона, ни разу не пропустив (мячи 6−0). За шесть лет «быки» уступили уральцам всего однажды при девяти победах (+9=4−1, мячи 21−11).

14 голов в пяти первых турах чемпионата забили футболисты, выходившие на замену. Особенно отличился уфимец Дмитрий Сысуев, записавший на свой счет победные мячи в ворота «Тосно» и «Уфы».

19 раз заставлял сфолить на себе нападающий «Спартака» Зе Луиш, лидирующий по количеству нарушений соперника в премьер-лиге. Кроме того, африканец лидирует и по числу заработанных пенальти: его сбивали в штрафной краснодарец Андреас Гранквист и зенитовец Эмануэль Маммана.

21 удар в створ нанесли в первых турах футболисты «Краснодара», чаще всего тревожившие вратарей соперника. Игроки ближайшего соперника «быков» — «Амкара» попадали в створ всего трижды.

50 процентов голов (два из четырех) в премьер-лиге защитник «Динамо» Алексей Козлов забил в ворота «Анжи». В сезоне-2015/16 он огорчал махачкалинцев в каждом из матчей (3:2 в гостях, 2:1 дома).

150-ю игру за ЦСКА в чемпионатах России проведет Понтус Вернблум. Из легионеров из дальнего зарубежья чаще в форме ЦСКА на поле выходили Элвер Рахимич (240) и Вагнер Лав (169). Также 150 встреч в красно-синей форме набралось у Милоша Красича.

200-й матч в премьер-лиге проведет в шестом туре «Краснодар». За шесть лет в элитном дивизионе «быки» одержали 91 победу, 55 раз сыграли вничью и 53 раза уступили (мячи 3003−219).