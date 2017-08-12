Забьет ли Промес ЦСКА с седьмой попытки?
Цифровой расклад 6-го тура
премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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0 очков по системе «гол+пас» в шести матчах против ЦСКА набрал Квинси Промес. Всех остальных соперников «Спартака» в
1 очко привез «Рубин» с трех
2 домашних поражения потерпел ЦСКА в пяти турах чемпионата-2017/18 (от «Локомотива» — 1:3 и от «Рубина» — 1:2). Столько же неудач было у армейцев за два последних розыгрыша
3 домашних матча провел «Локомотив» в чемпионате-2017/18, и во всех трех одержал минимальные победы (над «Арсеналом», «Анжи» и «СКА-Хабаровск»).
3 последние игры между «Зенитом» и «Ахматом» завершались победами грозненского клуба (мячи 7−2). Более продолжительные серии неудач у питерцев были в противостоянии с «Ротором» (7 матчей, мячи 2−15), «Ростсельмашем» (4 матча, мячи 1−7) и «Спартаком» (4 матча, мячи 3−11).
4 команды в российской истории не забивали ни одного гола в пяти первых турах чемпионата. До «Амкара» так «отмечались» «Локомотив"-1996, «Уралан"-1999 и ЦСКА-2000. Любопытно, что по итогам сезона все три команды оказывались в десятке сильнейших.
5 из шести голов в чемпионате-2017/18 «Ахмат» пропустил после 75 минуты. В этот временной промежуток уместились все три мяча «Уфы» и два — «Краснодара». Ближайший соперник грозненцев «Зенит» в концовках забил три раза.
6 матчей составляет беспроигрышная серия «Ростова» в противостоянии с «Уфой» в
6 поражений подряд в высшем дивизионе потерпело «Динамо» (мячи 1−12). Причем в пяти последних встречах
8 раз Дмитрий Парфенов противостоял клубам Юрия Семина в качестве футболиста. В шести из этих встреч его команды («Спартак» и «Сатурн») не пропускали, одержав пять побед (+5=1−2, мячи 12−3).
10 из 11 последних матчей
12 очков набрал «Краснодар» в поединках с «Амкаром» в последние два сезона, ни разу не пропустив (мячи 6−0). За шесть лет «быки» уступили уральцам всего однажды при девяти победах (+9=4−1, мячи 21−11).
14 голов в пяти первых турах чемпионата забили футболисты, выходившие на замену. Особенно отличился уфимец Дмитрий Сысуев, записавший на свой счет победные мячи в ворота «Тосно» и «Уфы».
19 раз заставлял сфолить на себе нападающий «Спартака» Зе Луиш, лидирующий по количеству нарушений соперника в
21 удар в створ нанесли в первых турах футболисты «Краснодара», чаще всего тревожившие вратарей соперника. Игроки ближайшего соперника «быков» — «Амкара» попадали в створ всего трижды.
50 процентов голов (два из четырех) в
150-ю игру за ЦСКА в чемпионатах России проведет Понтус Вернблум. Из легионеров из дальнего зарубежья чаще в форме ЦСКА на поле выходили Элвер Рахимич (240) и Вагнер Лав (169). Также 150 встреч в
200-й матч в
297 минут не пропускает перешедший летом в «Ростов» Сергей Песьяков. С ним в воротах
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