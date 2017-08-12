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12 августа 2017, 0:35 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Переговоры по переходу Жонатаса в ФК «Локомотив» в финальной стадии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Рубин» Жонатас может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», переговоры находятся в финальной стадии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Источник: Переговоры по переходу Жонатаса в ФК Локомотив в финальной стадии - Фото Увеличить
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«Рубин» не против расстаться с Жонатасом. И в момент, когда «Локомотиву» нужен нападающий, совпали интересы обоих клубов. Сам футболист не против перехода, поэтому переговоры в финальной стадии. При этом варианты у «Локомотива» еще есть, — сказал источник.

Жонатас выступает за «Рубин» с лета прошлого года. В сезоне-2016/17 нападающий провел за казанский клуб 28 матчей в чемпионате и Кубке России, забив 11 голов. В этом сезоне футболист сыграл за «Рубин» в четырех встречах чемпионата, забив два мяча.

Ранее Жонатас играл за испанский «Реал Сосьедад», итальянские «Пескару», «Латину», «Брешию», голландский «АЗ», а также за бразильский «Крузейро».

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