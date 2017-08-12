ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче чемпионата России по футболу

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ЦСКА и «Спартак» уже потеряли в нынешнем турнире немало очков и расположились в группе вслед за лидерами турнира — «Зенитом» и «Локомотивом». Армейцы потерпели уже два поражения, «Спартак» — одно при двух ничьих, однако в предыдущих встречах обе столичные команды победили аутсайдеров. ЦСКА в среду обыграл в гостях «Тосно» (2:1), тогда как «Спартак» оказался сильнее тульского «Арсенала» (2:0).

«Спартак» и ЦСКА в нынешнем сезоне представляют Россию в Лиге чемпионов, однако если красно-белым чемпионам лишь в сентябре предстоят первые матчи групповой стадии, то армейцам в основной турнир еще необходимо пробиться. Уже во вторник в швейцарском Берне ЦСКА проведет первый матч раунда плей-офф против местного клуба «Янг Бойз».

Во встрече с «Тосно» наставник ЦСКА Виктор Гончаренко предоставил отдых некоторым своим лидерам, лишь на замену вышли Алан Дзагоев, Витиньо и Понтус Вернблум, тогда как Василий Березуцкий и Георгий Щенников остались в запасе. Однако победный мяч в ворота новичка премьер-лиги забил, выйдя на замену, Дзагоев.

Два последних матча пропустил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, вместо которого играл 20-летний Илья Помазун. Во встрече с «Рубином» (1:2) он не выручил, и отсутствие капитана в дерби со «Спартаком» может стать серьезной потерей для армейцев. В матче с «Арсеналом» не играл и основной голкипер «Спартака» Артем Ребров, которого заменил Александр Селихов.

«Спартак» сделал восемь изменений в стартовом составе в матче с «Арсеналом», однако это было обусловлено не только мыслями Массимо Карреры о ЦСКА. Неделю назад чемпионы потерпели крупное поражение в Санкт-Петербурге от «Зенита» (1:5), и итальянский наставник красно-белых оставил в запасе почти всех основных игроков. При этом капитана команды Дениса Глушакова пришлось возвращать на поле уже в первом тайме, когда получил тяжелую травму колена Артем Тимофеев.

Пропустит матч с армейцами дисквалифицированный форвард «Спартака» Луис Адриано, однако его напарник Зе Луиш провел хороший матч против «Арсенала», забив гол и поучаствовав в первой голевой комбинации, которую реализовал Квинси Промес. Накануне форвард из Кабо-Верде получил сильный ушиб на тренировке, но в субботу готов выйти на поле.

Главное российское дерби

«Спартак» и ЦСКА стали самыми принципиальными соперниками лишь в начале 90-х, когда армейцы окончательно закрепились в высшей лиге, в 1991 году даже завоевав чемпионский титул, но при этом дважды проиграв «Спартаку» (0:2, 0:1). В мае 1992 года «Спартак» обыграл ЦСКА в финале последнего в истории Кубка СССР, а в следующем сезоне одержал историческую победу над армейцами в Лужниках — 6:0.

Долгое время армейцы не могли обыграть главного соперника в чемпионатах страны, пока в 1998 году под руководством Олега Долматова ЦСКА не разгромил «Спартак» (4:1), завоевав в том сезоне серебряные медали. В прошлом сезоне «Спартак» впервые за 18 лет сумел дважды обыграть ЦСКА в одном чемпионате (3:1, 2:1), так что Каррера принципиальному сопернику еще не уступал.

30 апреля ЦСКА потерпел от «Спартака» первое поражение на своем новом стадионе (1:2), которое открыло красно-белым дорогу к чемпионскому титулу.

Всего в чемпионатах России ЦСКА и «Спартак» сыграли 52 матча, армейцы победили 20 раз при 19 поражениях и 13 ничьих, количество забитых мячей — 69:70. Если учитывать и чемпионаты СССР, преимущество у «Спартака» — 58 побед при 54 поражениях (мячи — 201:184).

Матч пройдет на «Арене-ЦСКА» в Москве, начало — 17:30 мск. Главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

Тур стартует в Уфе

6-й тур начнется в 15:00 матчем между «Уфой» и «Ростовом», которые удачно начали нынешний чемпионат, и победитель может войти в группу лидеров. «Ростов» под руководством Леонида Кучука выиграл три матча подряд, тогда как уфимцы Сергея Семака еще не проигрывали.

В 20:00 мск в Каспийске на «Анжи-Арене» сыграют местный клуб и «Динамо». Обе команды в нынешнем сезоне сумели победить лишь аутсайдера «Амкар», при этом «Анжи» все остальные матчи проиграл, а «Динамо» сумело в стартовом туре добиться ничьей со «Спартаком».

6-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют хабаровский СКА и «Рубин», «Локомотив» и «Тосно», «Краснодар» и «Амкар», «Зенит» и «Ахмат». Завершится тур в понедельник матчем между «Арсеналом» и «Уралом».

После пяти туров в чемпионате России лидируют «Зенит» и «Локомотив», набравшие по 13 очков. 10 очков набрали «Краснодар» и «Ростов».