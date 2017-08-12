Геркус: «Локомотиву» надо наладить систематический обмен футболистами с «Казанкой»

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«Сейчас необходимо наладить взаимодействие между “Казанкой” и “Локомотивом”, чтобы был систематический обмен игроками. Надо сделать так, чтобы игроки основной команды, не попадающие в состав, имели практику, играя за “Казанку”, и наоборот — лучшие футболисты из фарм-клуба подтягивались к основе», — сказал Геркус.

«Молодые ребята получают необходимый во взрослом футболе опыт, прогрессируют и играют в совершенно другой футбол по сравнению с молодежным первенством. “Казанка” для них является вызовом, с которым они удачно справляются, они хорошо тактически обучены, и мы видим прогресс», — подчеркнул собеседник.

По его словам, «Казанка» является частью большого плана, который был создан еще год назад. «На момент моего назначения [10 августа 2016 года] был составлен большой план, в который входят и привлечение болельщиков на трибуны, и стратегия, и развитие команды. “Казанка” — это часть этого плана, большое системное изменение, которое удалось нам сделать, и мы запустили этот проект. Сейчас главное, чтобы он удачно осуществился», — отметил президент клуба.

В пятницу «Казанка» провела первый домашний матч в своей истории на «Сапсан-Арене», обыграв «Коломну» со счетом 1:0. «Все очень волновались перед первым домашним матчем, встреча закончилась для нас хорошо. Ребята создали много моментов, несколько раз попали в штангу, в перекладину, забили гол. У “Казанки” сейчас хороший темп, но опять же — в первом матче на новом поле чувствовалось волнение», — подчеркнул Геркус.

«Казанка» — вторая команда в структуре московского футбольного клуба «Локомотив», которая сформирована в основном за счет выпускников академии и игроков молодежного состава клуба. В сезоне-2017/18 «Казанка» выступает в зоне «Запад» первенства ПФЛ и после четырех туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав семь очков.