Карпин должен принять «Анжи» после матча с «Динамо»

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Бывший полузащитник сборной России сменит на этом посту Александра Григоряна, под чьим руководством команда из столицы Дагестана набрала в сезоне-2017/18 только три очка в пяти встречах.