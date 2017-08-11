Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30660977/
11 августа 2017, 23:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Карпин должен принять «Анжи» после матча с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, который недавно завершил телекарьеру, примет «Анжи» после встречи 6-го тура премьер-лиги с «Динамо», намеченной на субботу, 12 августа.

Как стало известно СЭ бывший главный тренер Спартака Валерий <span class=error>Карпин</span> который недавно завершил <span class=error>телекарьеру</span> примет <span class=error>Анжи</span> после встречи 6-го тура <nobr>премьер-лиги</nobr> с Динамо намеченной на субботу 12 августа. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бывший полузащитник сборной России сменит на этом посту Александра Григоряна, под чьим руководством команда из столицы Дагестана набрала в сезоне-2017/18 только три очка в пяти встречах.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ