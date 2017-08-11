Карпин должен принять «Анжи» после матча с «Динамо»
Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, который недавно завершил телекарьеру, примет «Анжи» после встречи 6-го тура
премьер-лиги с «Динамо», намеченной на субботу, 12 августа.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бывший полузащитник сборной России сменит на этом посту Александра Григоряна, под чьим руководством команда из столицы Дагестана набрала в сезоне-2017/18 только три очка в пяти встречах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter