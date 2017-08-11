Временные трудности. Какие козыри есть у «Спартака»
В пяти стартовых турах чемпионата России «Спартак» одержал лишь две победы. Болельщикам команды должно быть грустно. Но есть основания полагать, что неудачная полоса
красно-белых скоро закончится.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1. Понимание футболистами игровых принципов
В матче с тульским «Арсеналом» Массимо Каррера изменил стартовый «Спартака» по сравнению с предыдущей игрой, против «Зенита», сразу на восемь позиций! Это не помешало
Когда Антонио Конте, в штабе которого Массимо Каррера долго работал, приходит в новую команду, то первым делом объясняет футболистам принципы построения игры. Это не схема — она может меняться. Это игровые действия в самых разных ситуациях — при атаке, при обороне, в моменты смены владения мячом. Кажется, Каррера работает в том же ключе.
Самый простой пример в ситуации «Спартака» — выход из обороны в атаку. Когда
При потере мяча «Спартак» тут же стремится вернуть его обратно. В матче с «Арсеналом»
В базовых принципах у «Спартак» нет шараханий. И это хорошо. Значит, потеря
2. Возможность для вариативности
4−4−2, 4−2−3−1, 4−5−1 — в начале сезоне «Спартак» использовал несколько тактических схем. В будущем
Схема 4−5−1 при обороне важна, чтобы не дать сопернику раскатывать себя в опорной зоне. В прошлом году к такому выводу пришел Жозе Моуринью, когда его «Манчестер Юнайтед» проиграл в первом круге «Манчестер Сити» (1:2), обороняясь по модели 4−4−2. «Спартак» столкнулся с похожими проблемами в этом сезоне — «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» легко проникали к воротам
Каррера не скрывает, что хочет усиления. Вполне объяснимое желание тренера — все хотят. Особенно наставники, командам которых скоро стартовать в Лиге чемпионов. Но по меркам чемпионата России у «Спартака» хороший резерв. Луис Адриано не является основным нападающим — когда «Спартак» играет в одного форварда, обычно его роль исполняет Зе Луиш. Как здесь не вспомнить ЦСКА и «Локомотив», у которых с форвардами сейчас вообще проблема. Редко у «Спартака» играет центрдеф Таски, в большинстве команд
Таски и Адриано — опытные игроки. Есть у «Спартака» и перспективные. В стартовый состав не проходит Тигиев, способный сыграть на обоих флангах обороны. О таком универсальном защитнике многие только мечтают. Против «Арсенала» Тигиев вышел в основе и совершил 96 ТТД — больше всех в матче. Он участвовал не только в оборонительных действиях, но и в атакующих. В частности, из четырех его обводок три оказались успешными. На уровне и точность передач — 89% (48 точных из 54). С «Уфой» хорошо сыграл Тимофеев. Из 22 единоборств он выиграл 14.
3. Связка Зе
Большой и маленький — классическая связка атакующих игроков в футболе, которую хотят иметь все, но многим остается только мечтать. У «Спартака» такая есть. Это Зе
Что важно, оба игрока достаточно техничны. В матче с «Арсеналом» оба футболиста десять раз шли в обводку, по семь раз пройдя соперников. А еще они сыграны. Какой клуб может похвастаться такой парой футболистов? У ЦСКА и «Локомотива» есть техничные игроки — Витиньо и Миранчук, но есть проблема с форвардом. Совсем сложно оценивать «Краснодар» — у «быков» постоянно
4. Наличие двух равноценных вратарей
Тренеры многих европейских команд в национальном чемпионате взяли за моду использовать одного голкипера, а в еврокубке другого. Массимо Каррера при желании может сделать также. Артем Ребров, Александр Селихов — очень хорошая пара вратарей. Если вдруг начнется черная полоса другого, то его без последствий заменит второй. Вышел Селихов в матче с «Арсеналом» на поле — и сыграл уверенно. Это очень важно для обороны — ее не затрясет. Когда у ЦСКА в матче с «Рубином» вышел 20-летний Илья Помазун, абсолютно не имеющий опыта на взрослом уровне, ни вратарь, ни оборона надежностью не блистали.
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