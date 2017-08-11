Массимо Каррера: Мы хорошо подготовились к ЦСКА. Как и к «Зениту»

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СЫГРАТЬ ГОТОВЫ ВСЕ. В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗЕ ЛУИШ

— Вы — тренер, который любит обращать внимание на детали. Есть для вас разница между матчами с ЦСКА на «Открытие Арене» и на 3-й Песчаной улице?

— Дерби — это в любом случае особенная игра, поэтому разницы нет. По крайней мере — для меня.

— Все игроки готовы сыграть с ЦСКА? Почему с тренировки досрочно ушел Зе Луиш?

— Всё хорошо, все готовы. Зе ушел раньше, потому что получил ушиб. Но он готов сыграть.

— В прошлом матче была масштабная ротация состава. Стоит ли жать больших изменений в основе и сейчас?

— Думаю, что какие-то перестановки последуют, но в порядке вещей.

— Как отреагировал Ребров на то, что остался в запасе в матче с «Арсеналом? Каково его моральное состояние?

— Отлично отреагировал. Артем — профессионал, поэтому знает, что ты можешь играть, но можешь и остаться в запасе. Он спокоен и продолжает работать дальше. Так же, как раньше.

Дмитрий КОМБАРОВ (слева) и Массимо КАРРЕРА. Спорт-Экспресс

ПОМАЗУН — ТОЖЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ВРАТАРЬ, ИНАЧЕ БЫ ЕГО НЕ БЫЛО В ЦСКА

— Продолжая вратарский вопрос… За ЦСКА может не сыграть Акинфеев. Насколько это значимый для вас фактор и обрадуетесь ли, если в итоге Игорь на поле не выйдет?

— Даже если так произойдет, в воротах ЦСКА будет качественный футболист. Иначе он не выступал бы в этой команде.

— На левом фланге «Спартака» сейчас играет Комбаров, а это та бровка, через которую ЦСКА очень любит атаковать. Весной вам пришлось решать проблему Мариу Фернандеса при помощи Зобнина, который опустился глубже и стал действовать персонально по бразильцу. Что предпримете сейчас?

— Я не приставлял к нему Зобнина специально, просто Рома играет на этой бровке в полузащите. Сейчас то же самое будет делать кто-то другой.

— Лидеры ЦСКА получили передышку в матче с «Тосно» и будут свежими. Насколько сейчас оборона «Спартака» физически хорошо подготовлена, чтобы совершать быстрые перемещения и действовать в защите компактно?

— Мы знаем, что ЦСКА — сильная команда. Но и мы тоже сильны. И думаю, сыграем с армейцами на равных.

— Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что не видит проблем в плотном графике матчей. А вы?

— Для меня это не проблема. Конечно, может иметь место физическая усталость, но во всем мире играют по три матча в неделю.

Марио ПАШАЛИЧ (слева) и Массимо КАРРЕРА. Спорт-Экспресс

ВОСПОЛЬЗУЕМСЯ СЛАБЫМИ СТОРОНАМИ АРМЕЙЦЕВ

— После полученной травмы Тимофеева образовались проблемы в опорной зоне. Есть ли мысли вернуть Аяза Гулиева?

— Я говорю про завтрашний матч, а если вы хотите говорить про трансферы — обращайтесь к руководству.

— Это вопрос не про трансферы, а про проблемы состава.

— Потеря Тимофеева, конечно же, серьезна, ведь он играет в центральной зоне и имеет российский паспорт. Будем что-то предпринимать.

— Как оцениваете дебют Пашалича и на какой позиции видите его?

— Марио провел хороший матч с «Арсеналом». Он современный полузащитник, может играть на любом месте в центре.

— Ваш штаб усилился швейцарским аналитиком. Чем он поможет?

— Это еще один аналитик, который поможет нам в Лиге чемпионов. Играть предстоит часто, потребуется помощь Роману Пилипчуку для разбора соперников.

— Какие главные козыри у ЦСКА? Чего опасаетесь больше всего?

— Эта команда хорошо сыграна, показывает качественный футбол. Она заслуживает уважения. Мы знаем как сильные, так и слабые стороны армейцев. Будем пользоваться последними.

— Какие именно слабые стороны есть у ЦСКА?

— (Смеется) Этого я вам не скажу.

ЧТО СКАЖУ ФУТБОЛИСТАМ ПЕРЕД ИГРОЙ? ЭТО ВСЕГДА ИМПРОВИЗАЦИЯ

— Видели последний матч ЦСКА с «Тосно»? Сделали какие-то выводы для себя?

— Я не должен обсуждать другие команды. Следует думать о своей. Но когда конкуренты побеждают и набирают очки — для нас это всегда плохо.

— Показалось, что «Спартак» в нынешнем сезоне меньше использует высокий прессинг. Это действительно так?

— Все зависит от матча и соперника. Каждый оппонент своеобразен, иногда это получается, иногда — нет. Увы, не всегда выходит осуществить все, над чем работаешь на неделе и к чему готовишься.

— Вы уже много времени провели в России, хорошо изучили всех соперников. Можно ли сказать, что сейчас вам уже легче готовиться к матчам, и к ЦСКА в частности?

— Естественно, на данный момент я намного больше знаком и с армейцами, и с другими командами.

— В прошлом сезоне вы дважды обыграли армейцев — сначала при Слуцком, потом при Гончаренко. Стала ли команда при Гончаренко сильнее?

— Отвечу так: ЦСКА в принципе сложно победить, и мы сумели это сделать в том году.

— Совсем недавно «Спартак» провел крайне неудачный матч против «Зенита». Как сделать так, чтобы не повторить катастрофы против другого сильного соперника — ЦСКА? Есть ли у вас рецепт?

— Если бы у меня был рецепт, я бы выигрывал каждый матч (смеется). Мы хорошо подготовились к ЦСКА, как и к «Зениту». Но это футбол. Случаются какие-то эпизоды, которые нарушают равновесие в игре. Поэтому и может произойти все, что угодно.

— Все игроки говорят, что вы отличный мотиватор и умеете подобрать слова, которые могут зажечь команду. Уже придумали, что скажете ребятам перед матчем с ЦСКА?

— Все, что я говорю команде перед игрой, это всегда импровизация.

Михаил ГОНЧАРОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ

из Тарасовки.