Массимо Каррера: Мы хорошо подготовились к ЦСКА. Как и к «Зениту»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о положении дел в команде перед главным дерби страны.
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СЫГРАТЬ ГОТОВЫ ВСЕ. В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗЕ ЛУИШ
— Вы — тренер, который любит обращать внимание на детали. Есть для вас разница между матчами с ЦСКА на «Открытие Арене» и на 3-й Песчаной улице?
— Дерби — это в любом случае особенная игра, поэтому разницы нет. По крайней мере — для меня.
— Все игроки готовы сыграть с ЦСКА? Почему с тренировки досрочно ушел Зе Луиш?
— Всё хорошо, все готовы. Зе ушел раньше, потому что получил ушиб. Но он готов сыграть.
— В прошлом матче была масштабная ротация состава. Стоит ли жать больших изменений в основе и сейчас?
— Думаю, что
— Как отреагировал Ребров на то, что остался в запасе в матче с «Арсеналом? Каково его моральное состояние?
— Отлично отреагировал. Артем — профессионал, поэтому знает, что ты можешь играть, но можешь и остаться в запасе. Он спокоен и продолжает работать дальше. Так же, как раньше.
ПОМАЗУН — ТОЖЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ВРАТАРЬ, ИНАЧЕ БЫ ЕГО НЕ БЫЛО В ЦСКА
— Продолжая вратарский вопрос… За ЦСКА может не сыграть Акинфеев. Насколько это значимый для вас фактор и обрадуетесь ли, если в итоге Игорь на поле не выйдет?
— Даже если так произойдет, в воротах ЦСКА будет качественный футболист. Иначе он не выступал бы в этой команде.
— На левом фланге «Спартака» сейчас играет Комбаров, а это та бровка, через которую ЦСКА очень любит атаковать. Весной вам пришлось решать проблему Мариу Фернандеса при помощи Зобнина, который опустился глубже и стал действовать персонально по бразильцу. Что предпримете сейчас?
— Я не приставлял к нему Зобнина специально, просто Рома играет на этой бровке в полузащите. Сейчас то же самое будет делать
— Лидеры ЦСКА получили передышку в матче с «Тосно» и будут свежими. Насколько сейчас оборона «Спартака» физически хорошо подготовлена, чтобы совершать быстрые перемещения и действовать в защите компактно?
— Мы знаем, что ЦСКА — сильная команда. Но и мы тоже сильны. И думаю, сыграем с армейцами на равных.
— Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что не видит проблем в плотном графике матчей. А вы?
— Для меня это не проблема. Конечно, может иметь место физическая усталость, но во всем мире играют по три матча в неделю.
ВОСПОЛЬЗУЕМСЯ СЛАБЫМИ СТОРОНАМИ АРМЕЙЦЕВ
— После полученной травмы Тимофеева образовались проблемы в опорной зоне. Есть ли мысли вернуть Аяза Гулиева?
— Я говорю про завтрашний матч, а если вы хотите говорить про трансферы — обращайтесь к руководству.
— Это вопрос не про трансферы, а про проблемы состава.
— Потеря Тимофеева, конечно же, серьезна, ведь он играет в центральной зоне и имеет российский паспорт. Будем
— Как оцениваете дебют Пашалича и на какой позиции видите его?
— Марио провел хороший матч с «Арсеналом». Он современный полузащитник, может играть на любом месте в центре.
— Ваш штаб усилился швейцарским аналитиком. Чем он поможет?
— Это еще один аналитик, который поможет нам в Лиге чемпионов. Играть предстоит часто, потребуется помощь Роману Пилипчуку для разбора соперников.
— Какие главные козыри у ЦСКА? Чего опасаетесь больше всего?
— Эта команда хорошо сыграна, показывает качественный футбол. Она заслуживает уважения. Мы знаем как сильные, так и слабые стороны армейцев. Будем пользоваться последними.
— Какие именно слабые стороны есть у ЦСКА?
— (Смеется) Этого я вам не скажу.
ЧТО СКАЖУ ФУТБОЛИСТАМ ПЕРЕД ИГРОЙ? ЭТО ВСЕГДА ИМПРОВИЗАЦИЯ
— Видели последний матч ЦСКА с «Тосно»? Сделали
— Я не должен обсуждать другие команды. Следует думать о своей. Но когда конкуренты побеждают и набирают очки — для нас это всегда плохо.
— Показалось, что «Спартак» в нынешнем сезоне меньше использует высокий прессинг. Это действительно так?
— Все зависит от матча и соперника. Каждый оппонент своеобразен, иногда это получается, иногда — нет. Увы, не всегда выходит осуществить все, над чем работаешь на неделе и к чему готовишься.
— Вы уже много времени провели в России, хорошо изучили всех соперников. Можно ли сказать, что сейчас вам уже легче готовиться к матчам, и к ЦСКА в частности?
— Естественно, на данный момент я намного больше знаком и с армейцами, и с другими командами.
— В прошлом сезоне вы дважды обыграли армейцев — сначала при Слуцком, потом при Гончаренко. Стала ли команда при Гончаренко сильнее?
— Отвечу так: ЦСКА в принципе сложно победить, и мы сумели это сделать в том году.
— Совсем недавно «Спартак» провел крайне неудачный матч против «Зенита». Как сделать так, чтобы не повторить катастрофы против другого сильного соперника — ЦСКА? Есть ли у вас рецепт?
— Если бы у меня был рецепт, я бы выигрывал каждый матч (смеется). Мы хорошо подготовились к ЦСКА, как и к «Зениту». Но это футбол. Случаются
— Все игроки говорят, что вы отличный мотиватор и умеете подобрать слова, которые могут зажечь команду. Уже придумали, что скажете ребятам перед матчем с ЦСКА?
— Все, что я говорю команде перед игрой, это всегда импровизация.
Михаил ГОНЧАРОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ
из Тарасовки.
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