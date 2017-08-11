ЦСКА получил награду за свой стадион от мэра Москвы

«ВЭБ Арена» — один из немногих объектов, который победил сразу в двух номинациях — по мнению жителей Москвы и по признанию городской конкурсной комиссии. Почётный приз из рук Сергея Собянина получил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «армейцев».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ЦСКА</a> получил награду за <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%AD%D0%91%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0?src=hash">#ВЭБАрена</a> от <a href="https://twitter.com/MosSobyanin">@MosSobyanin</a> <a href="https://t.co/rbA1EOBsxH">https://t.co/rbA1EOBsxH</a> <a href="https://t.co/uxhiOqktsH">pic.twitter.com/uxhiOqktsH</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/896049761505075201">11 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>