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11 августа 2017, 21:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА получил награду за свой стадион от мэра Москвы

В пятницу в рамках празднования Дня строителя мэр Москвы Сергей Собянин вручил ЦСКА приз в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения».

«ВЭБ Арена» — один из немногих объектов, который победил сразу в двух номинациях — по мнению жителей Москвы и по признанию городской конкурсной комиссии. Почётный приз из рук Сергея Собянина получил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «армейцев».

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