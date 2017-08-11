«Недавно на руках носили, а теперь…» Глушаков ответил критикам

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ПИШУТ, ЧТО НЕ БЕГАЮ, А Я ВСЕГДА В ТРОЙКЕ ПО КИЛОМЕТРАЖУ

— Максим Калиниченко рассказывал, что перед одним из дерби сжег на базе плюшевого коня. Планируете нечто подобное?

— Нет, жечь никого не будем. У каждого свои традиции, свой способ настраиваться. Но понятно, что вся Москва в предвкушении матча. Дерби есть дерби. Впрочем, если среди вас есть болельщик ЦСКА, то может здесь и остаться, — с улыбкой обратился Глушаков к журналистам.

— Три с половиной месяца назад вы обыграли красно-синих и сделали ключевой шаг на пути к чемпионству. На ваш взгляд, сейчас армейцы стали сильнее или слабее?

— Не хочу анализировать другие команды. У меня есть своя, которая намного важнее. Если начну пристально смотреть на соперников, то вообще стресс начнется.

— Вы уже в двух матчах не выходили в стартовом составе — с «Уфой» и «Арсеналом». Многие болельщики вас критикуют. Ваше к этому отношение?

— Почему не выходил с первых минут — это вопрос к тренеру. Все пишут, что очень плохо играл, мало двигался… Мол, устал и не бегаю. Но я посмотрел статистику по тем матчам, в которых был в старте — я всегда в тройке по километражу. Может, эмоционально и подустал. Но дело, наверное, в том, что все привыкли к моим голам и частым подключениям. А теперь тактика немного изменилась. У нас есть три атакующих футболиста. Если еще и я буду бегать вперед, то сзади людей может не хватить. Вот поэтому моя игра выглядит не так ярко. Когда был один форвард, то я подключался в свободные зоны и забивал. Что ж, у каждого свое мнение. Я не собираюсь ничего навязывать.

— Как могут измениться ваши функции с появлением Пашалича?

— Здесь опять же хочется обратиться к тем, кто во всем разбирается. Писали, что во втором тайме против «Арсенала» я стал «вдруг» бегать по краям. Но такой была задумка тренера! Вышел Попов и сказал мне, что я теперь играю ближе к краю, а Пашалич опускается в опорную зону. Я что, должен был в рупор об этом прокричать, чтобы все были в курсе? А Пашалич… Завтра посмотрим. Понятно, что хороший футболист. Иначе его бы не подписывал «Челси», и он не играл бы за «Милан».

ХОЧЕТСЯ ПОЙТИ И ПОПРОСИТЬ: «А МОЖНО МНЕ ТАКУЮ ЗАРПЛАТУ, КАК ПИШУТ?»

— Артем Ребров выступил с заявлением в адрес болельщиков, которые оскорбляют его в соцсетях. И даже его супруга им ответила. А вам гадости пишут?

— Пишут. «Почему плохо играешь? Почему не бегаешь?» Каждому, понятное дело, не отвечаю. И не могу, и не хочу. Бывают и полезные советы. Но есть те, чья сущность раскрывается: когда все хорошо, то все рядом, а как плохо, так переобуваются в другие сапоги.

— Матч с «Зенитом» превратился в настоящую катастрофу. На что Каррера обращал особое внимание в рамках подготовки к дерби?

— Сначала у нас был разбор игры в Санкт-Петербурге, потом — матч с «Арсеналом». И вот только последние пару дней мы уже готовились конкретно к ЦСКА. В каждой игре по-своему тяжело. Мы все всё понимаем: бывают матчи, когда проигрываешь, но это делает команду не то чтобы лучше… Сплачивает. Проверяешь этим свои силы. Я уже говорил — те же «Реал» и «Барселона», бывает, возят друг друга, обыгрывают в четыре, пять мячей. Если бы таких результатов не было, то футбол болельщикам не был бы интересен.

— А что ответите по поводу домыслов, что якобы играть вам мешает неопределенность с новым контрактом? И мешают ли готовиться к матчам многочисленные критические публикации?

— У нас всегда все знают, как тренировать, как играть, и кто сколько получает. Такие суммы фигурируют… Я иногда читаю — да я бы с удовольствием столько получал! Мне даже хочется пойти и попросить: «А можно мне сделать такую зарплату, как пишут?» А если серьезно, голова у меня этим не забита. Время расставит все на свои места. Я полностью отдаюсь тренировкам. Может, где-то что-то есть психологическое, но это мои проблемы, моя жизнь. Я профессионал и делаю все возможное, чтобы команда побеждала. А остальное… Видимо, судьба у меня такая. Два-три месяца назад меня на руках носили, на машине со мной прыгали, а сейчас пишут гадости. Но ничего страшного.

— Болельщики интересуются, куда делись командные фотографии из раздевалки после матчей.

— Будут.

Михаил ГОНЧАРОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ

из Тарасовки.