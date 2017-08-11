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11 августа 2017, 20:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гаджиев на встрече с болельщиками извинился за неудачный старт «Амкара»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев на встрече команды с болельщиками принёс извинения за неудачные результаты пермяков на старте сезона.

Главный тренер <span class=error>Амкара</span> <span class=error>Гаджи</span> <span class=error>Гаджиев</span> на встрече команды с болельщиками принёс извинения за неудачные результаты пермяков на старте сезона. Увеличить
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Напомним, что «Амкар» после пяти туров располагается на последней строчке в таблице РФПЛ, имея в активе одно очко.

«Мы не меньше огорчены текущим результатом. Все принимаем близко к сердцу. У футболистов нет вальяжности. По самоотдаче замечаний нет.

Команда — это живой организм. Она болеет и претерпевает изменения. Мы взяли целую группу игроков. Им надо время, чтобы окрепнуть.

Сезон будет трудный! Я думаю, мы справимся, но ожидать быстрых изменений не стоит, игры предстоят тяжелые. Будем правильно вести подготовку и поднимать уровень наших игроков!

Мы работаем, но остаётся чувство неловкости за старт. От себя и команды хочу принести всем извинения.

Атака — это проблема. Нет агрессии, нужно больше предложений в чужой штрафной. Мы обсуждаем это с игроками, — приводит слова Гаджиева пресс-служба «Амкара».

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