Гаджиев на встрече с болельщиками извинился за неудачный старт «Амкара»
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев на встрече команды с болельщиками принёс извинения за неудачные результаты пермяков на старте сезона.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что «Амкар» после пяти туров располагается на последней строчке в таблице РФПЛ, имея в активе одно очко.
«Мы не меньше огорчены текущим результатом. Все принимаем близко к сердцу. У футболистов нет вальяжности. По самоотдаче замечаний нет.
Команда — это живой организм. Она болеет и претерпевает изменения. Мы взяли целую группу игроков. Им надо время, чтобы окрепнуть.
Сезон будет трудный! Я думаю, мы справимся, но ожидать быстрых изменений не стоит, игры предстоят тяжелые. Будем правильно вести подготовку и поднимать уровень наших игроков!
Мы работаем, но остаётся чувство неловкости за старт. От себя и команды хочу принести всем извинения.
Атака — это проблема. Нет агрессии, нужно больше предложений в чужой штрафной. Мы обсуждаем это с игроками, — приводит слова Гаджиева
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