Гаджиев на встрече с болельщиками извинился за неудачный старт «Амкара»

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Напомним, что «Амкар» после пяти туров располагается на последней строчке в таблице РФПЛ, имея в активе одно очко.

«Мы не меньше огорчены текущим результатом. Все принимаем близко к сердцу. У футболистов нет вальяжности. По самоотдаче замечаний нет.

Команда — это живой организм. Она болеет и претерпевает изменения. Мы взяли целую группу игроков. Им надо время, чтобы окрепнуть.

Сезон будет трудный! Я думаю, мы справимся, но ожидать быстрых изменений не стоит, игры предстоят тяжелые. Будем правильно вести подготовку и поднимать уровень наших игроков!

Мы работаем, но остаётся чувство неловкости за старт. От себя и команды хочу принести всем извинения.