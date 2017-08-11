ФК «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Московский «Спартак» наказан штрафом в размере 150 тысяч рублей за различные нарушения по итогам матча пятого тура чемпионата России против тульского «Арсенала», сообщается на официальном сайте РФС.
Такое решение принято
Встреча состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака».
|9.08.2017 19:30
|Зрители 26183
|основной раунд: 5-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Миодраг Божович
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|22
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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