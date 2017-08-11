ФК «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»

Такое решение принято контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. «Красно-белые» заплатят 110 тысяч рублей за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча, 40 тысяч — за скандирование зрителями оскорбительных выражений, туляки оштрафованы на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

Встреча состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака».