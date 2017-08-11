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11 августа 2017, 19:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Московский «Спартак» наказан штрафом в размере 150 тысяч рублей за различные нарушения по итогам матча пятого тура чемпионата России против тульского «Арсенала», сообщается на официальном сайте РФС.

Такое решение принято контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. «Красно-белые» заплатят 110 тысяч рублей за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча, 40 тысяч — за скандирование зрителями оскорбительных выражений, туляки оштрафованы на 50 тысяч рублей за задержку начала матча.

Встреча состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака».

Санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» получили замечания за нарушения регламента по итогам матчей с екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» соответственно.

9.08.2017 19:30 Зрители 26183 основной раунд: 5-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:0 Арсенал Т
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Миодраг Божович
Голы
20′ Квинси Промес (М. Пашалич, Мендеш Андраде Зе Луиш) 10
85′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Составы
Александр Селихов 57
24′ Георгий Тигиев 17
Сердар Таски 5
Георгий Джикия 14
64′ Александр Самедов (к) 19
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Марио Пашалич 50
62′ Марко Петкович 3
Андрей Ещенко 38
65′ Джано Ананидзе 7
Ивелин Попов 71
31′ Артем Тимофеев 40
Денис Глушаков 8
30 Владимир Габулов (к)
21 Дельгадо Виктор Альварес 45+2′
77 Михаил Александров
6 Максим Беляев 90+2′
71 Александр Денисов 75′
88 Игорь Шевченко
11 Сергей Ткачев
20 Горан Чаушич
7 Кантемир Берхамов 21′
55 Александру Бурчану
87 Илья Максимов 63′
23 Игорь Горбатенко
18 Лука Джорджевич 77′
33 Асланбек Сикоев
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 2
5 Угловые 5
7 Фолы 22
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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