Специалисты по маркетингу: Армейцы не уделяют внимания работе с болельщиками

Экс-директор по маркетингу «Шахтера» и «Рубина», ныне директор по маркетингу одного из агентств Мария Гришко считает, что ЦСКА плохо выстроил работу с болельщиками:

— Понятно, что ЦСКА — это топ-клуб, но при этом если сравнивать его с основными конкурентами — «Спартаком» и «Зенитом» — то, мне кажется, «армейцы» меньше уделяют времени работе с болельщиками. Понимаете, задача — не просто пригласить на матч и продать билеты, это дополнительная работа. Мне очень нравится, как эту работу проводит «Спартак» и «Зенит», неплохо в этом смысле работает и «Локомотив». У ЦСКА я такой обширной работы не вижу, это первый момент.

Цитата Второй момент, если говорить о новом стадионе, он достаточно симпатичный, но не очень комфортный. Такое впечатление, что работу над ним до конца не довели. Вроде бы, построили, а сделать его комфортным для болельщиков то ли средств, то ли времени не хватило. Люди чувствуют такое отношение, и это влияет на посещаемость.

Посмотрите, как люди заходят на этот стадион, какие очереди на входе. Меня это очень удивило, я такое помню, наверное, в «Ростове» лет 10 назад, когда 40 минут стояла на сектор и не могла туда войти. И тоже самое я вижу на современном стадионе ЦСКА. Люди терпеливо ждут, но не все на это готовы, скажем так. Мне кажется в этом вторая причина.

Если говорить о том, что делать, то, конечно, по щелчку эта проблема не решится. Могу сказать по опыту работы в донецком «Шахтере», на подобную работу времени понадобится не полгода и не год, а гораздо больше. Индивидуально с болельщиками работать надо. Должна быть база данных, надо подготовить специальный комплекс предложений для них. Ну и комфорт, как это делает «Локомотив» на самом стадионе. Сервис у них очень здорово развит. Плюс удобное время начала матча. Если у ЦСКА все это наладить, то результаты последуют незамедлительно, — заявила Гришко.

Дмитрий Юрцвайг, директор по маркетингу одной из компаний, болельщик ЦСКА:

— Проблема в том, что у ЦСКА нет такой базы болельщиков, как у «Спартака». Все остальное — это проколы работы клуба по маркетингу. Эта проблема существует давно, и стадион здесь не при чем. У ЦСКА есть определенный контингент, который ходит на них и зимой, и летом. А за всех остальных нужно бороться. Думаю, что в клубе это понимают, но за раз проблему решить нельзя. Эту работу надо было начинать давно. Момент был упущен в 2005 году, когда команда выиграла Кубок УЕФА. Пик популярности клуба достиг в тот момент максимума. Тогда можно было здорово расширить базу болельщиков, прежде всего, за счет нейтральных фанатов.

Сейчас надо вести системную работу с болельщиками, включая разные компоненты, в частности ценовые. Ну и, разумеется, создать максимальный комфорт на стадионе, — поделился своей точкой зрения Дмитрий Юрцвайг.