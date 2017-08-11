Цепная реакция. Неймар может сорвать сделку «Спартака» по Луану

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Неймар может негативно повлиять на переход бразильского атакующего игрока Луана из «Гремио» в московский «Спартак».

И дело тут даже не в бреднях бразильских журналистов о том, что Неймар якобы отговаривал Луана перебираться в Москву. Да кто его вообще спрашивал?

Суть в другом. Сам трансфер Неймара может сорвать переход Луана в стан красно-белых. Как? Объясняем все по порядку.

Цепная реакция

1) С неделю назад Неймар выкупил свой трансфер у «Барселоны» за 222 миллиона евро и на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ». Сделку можно считать завершенной, ведь французская лига сегодня получила трансферный лист игрока от своих упертых испанских коллег.

2) У «Барселоны» сразу появилось огромное количество свободных денег, на которые клуб даже и не рассчитывал, а также дефицит на звездной позиции в атаке — дыра, которую надо закрыть каким-нибудь грандиозным трансфером.

3) Главным кандидатом на вакантную позицию в атаке «Барселоны» сейчас является бразильский плеймейкер английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Испанцы готовы выложить за него сразу 90 миллионов евро и позже доплатить еще 30 при определенных условиях.

4) Если трансфер все же случится, чему, правда, в «Ливерпуле» стараются помешать всеми силами, уже у мерсисайдцев появится достаточно внушительная свободная сумма и проблемная позиция на месте плеймейкера, которую необходимо прикрыть до закрытия трансферного окна.

5) Здесь начинается самое интересное… В Бразилии начали активно пишут о недавнем интересе «Ливерпуля» к игроку атакующей линии бразильского клуба «Гремио» — Луану. Да, тому самому Луану, который якобы уже одной ногой стоит на зеленом газоне «Открытие-Арены» московского «Спартака». Якобы даже скауты из Англии приезжали на игру «Гремио», хоть и отнекивались, мол следили не за Луаном.

На тоненького

Такая вот получается цепная реакция на трансфер Неймара, которая своей волной может задеть и московский «Спартак». Она же может помешать переходу Квинси Промеса, которым начала активно интересоваться итальянская «Рома». Этот трансфер и так был маловероятен, но, если красно-белые не смогут подписать Луана, шансы на его осуществление вообще станут нулевыми.

Конечно, во всей этой схеме есть много «но» и слабых мест. Например, «Ливерпуль» может пойти на конфликт со своим футболистом, но не отпустит его в «Барселону». Или тот же Юрген Клопп вдруг найдет другой вариант для замены Коутиньо. Или, в конце концов, Луан предпочтет играть в «Спартаке», а не в «Ливерпуле» — чем черт не шутит!

В любом случае, за цепной реакцией, которую вызывает трансфер Неймара, наблюдать — одно удовольствие. Когда еще у нас появится такая возможность?

Степан Чаушьян