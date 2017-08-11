Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30658221/
11 августа 2017, 16:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» получил посылку от создателей соломенной «Зенит-Арены»

«Зенит» получил ответную посылку от создателей соломенной «Зенит-Арены».

В ней находился арбуз. Об этом говорится на официальной странице питерского клуба в «Инстаграме».

«Получили посылку от создателей соломенной “Зенит-Арены” в Ставропольском крае. Большое спасибо», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Ставропольском крае на ферме Пономарёво построили стадион из соломы, который назвали «Зенит-Ареной» — в честь стадиона в Санкт-Петербурге.

«Зенит» отреагировал на эту новость следующим образом: «Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на “Зенит-Арене” (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку! А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарёва, мы ждём на стадионе “Санкт-Петербург” для обмена опытом. Билет пришлём!».

Посылку «Зенит» выслал. Создатели «Зенит-Арены» получили её 1 августа. В ней было три мяча, 11 футболок и вымпел петербургской команды.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?