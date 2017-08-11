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В Москве много футбольных команд. Кто-то может даже сказать, что слишком много. Однако популярностью пользуется только одна: «Спартак» — лидер прошлого сезона по посещаемости домашних матчей. Что не так с остальными? Почему на их трибуны не ходят болельщики?

От «Торпедо» до ЦСКА

С «Торпедо» все понятно: клуб барахтается во втором дивизионе, а болельщики ведут открытую войну с президентом черно-белых Александром Тукмановым.

У «Динамо» во многом похожая история: недавний вылет в ФНЛ, постоянные перестановки в руководстве. Плюс нужно учитывать, что клуб играет не на своем стадионе, который только строится, а в Химках, куда не каждому фанату удобно добираться.

«Локомотив»? Железнодорожников часто обидно называли пятым колесом в телеге московского футбола. В советские времена это был самый слабый из столичных клубов. Все изменилось в российскую эпоху, когда владелец команды — «Российские железные дороги» — принялись вкладывать в клуб большие деньги. Но с победами любовь болельщиков не пришла. Симпатия — да. В славные времена появилось множество глорихантеров, но лишь немногие из них остались на секторе, когда наступили кризисные времена. Сейчас «Локо» идет без поражений, но ни на одной из домашних игр стадион не был заполнен хотя бы на 30%.

Гораздо сложнее объяснить, почему не заполняют трибуны домашние матчи с участием ЦСКА. Поначалу клуб мог сетовать на слишком большие для команды «Лужники» и стадион «Динамо». Потом, когда все эти арены закрылись на реконструкцию — на сложный путь к «Арене-Химки», где команда долгое время проводила домашние игры.

Теперь у клуба свой стадион, с удобным подъездом для автомобилей, не такой уж и долгой дорогой от метро. Стадион построили небольшим, но уютным — специально, чтобы болельщики ЦСКА могли его заполнять — всего 30 тысяч.

Наполовину пуст или наполовину полон?

Заполнили? Нет. Ни разу. Средняя посещаемость всех домашних матчей у ЦСКА — 16 422 человека — почти на полторы тысячи больше половины стадиона. При этом, если мы посмотрим на наполняемость арены исключительно в чемпионате страны, то получим 15 435 человек. В руководстве, конечно, могут сколько угодно говорить, что «стакан» наполовину полон, но со стороны видится, что он все-таки наполовину пуст.

При этом — тоже со стороны — все выглядит так, будто к официальным данным посещаемости следует относиться с недоверием, потому что соответствуют они не реальному количеству проданных билетов, а каким-то другим показателям. Более чем в половине случаев на игру приходит круглое количество болельщиков (официальные данные, предоставленные РФПЛ): 8 500 — на игру против СКА-Хабаровск, 14 500 — против «Локомотива», ровно 15 000 — против «Ростова», за тур до этого — 14 000 против «Крыльев Советов»… И так происходит 11 матчей. Какова вероятность такого совпадения?

Да, клуб может округлять. Но в таком случае все данные были бы округлены. Но на половине матчей людей считают с точностью до зрителя: 11 165 — против «Рубина» в прошедшем туре, 16 523 — против «Анжи», 10 791 — против «Арсенала».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 6, 12.08.2017, 17:30 -:- ЦСКА Спартак М

Задача с одним неизвестным

Но сейчас речь не об этом. Просто хочется понять, почему на клуб с именем и традициями ходит так мало народу? Дело в результатах? Так они есть — три победы в пяти последних чемпионатах и постоянное присутствие в Лиге чемпионов. Игра? В команде выступают футболисты из национальных сборных многих стран — качество игры гарантировано. Все атрибуты присутствуют. Так в чем же дело? Может, клуб делает что-то не так?

Реклама? Она есть — по городу развешаны баннеры, на спортивном телеканале крутятся ролики, есть реклама в интернете. В прошлом году у болельщиков были претензии по поводу онлайн-продаж билетов — в этом году билеты можно приобретать на сайте клуба. Однако ни на один из трех домашних матчей сезона не пришло и половины стадиона. Максимум — на дерби с «Локомотивом» — 14,5 тысяч.

Ближайший тур с московским дерби против «Спартака» с этой точки зрения показательным не станет. На эту игру ЦСКА мобилизовал все силы — даже места в ложах начал продавать по одному, чего никогда не делал. Но ведь есть жизнь и после дерби. С ней-то что делать?

И еще один факт — в километре от «ВЭБ-Арены» располагается ДС «Мегаспорт», где свои домашние матчи в Евролиге проводит баскетбольный ЦСКА. Играет в рабочие дни. Но собирает куда больший процент от вместимости. — 12 017 зрителей на игре против «Реала» в ноябре 2016-го. А ведь баскетбол — куда менее популярный вид спорта.