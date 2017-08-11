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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30657889/
11 августа 2017, 16:31 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Промес не уйдет в «Рому». И вот почему

Накануне вечером римское издание Il Messagero сообщило, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес может перебраться в «Рому» в случае, если римский клуб не сможет приобрести Махреза.

Накануне вечером римское издание Il Messagero сообщило что полузащитник Спартака <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промес</span> может перебраться в Рому. Увеличить
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Объясняем, почему к этой информации не стоит относиться всерьез.

КРАСНО-БЕЛЫЕ НЕ ПОЙДУТ НА ОСЛАБЛЕНИЕ СОСТАВА.

Это главная причина, по которой трансфер сейчас невозможен. Совсем скоро «Спартаку» предстоит участие в Лиге чемпионов, усилить состав пока еще не получилось, а уж ослаблять его продажей лучшего футболиста — значит, подписывать себе приговор. Нужно быть совсем не в себе, чтобы пойти на это, не получив заранее равноценной замены (даже если найти ее в срочном порядке сейчас — где взять время на адаптацию?).

ПОСЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ «СПАРТАК» ВЫРУЧИТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ.

Рано или поздно Промес уедет — сомнений в этом мало. Однако, учитывая, что красно-белые в прошлом году подписали новый долгосрочный контракт с голландцем, теперь в их интересах выручить при продаже как можно больше денег. Квинси и сейчас стоит немало, а уж после Лиги чемпионов, в случае успешного выступления, цена только поднимется. В руководстве красно-белых считать финансы умеют.

КВИНСИ МЕЧТАЕТ ОБ АНГЛИИ.

Судя по многочисленным интервью голландского футболиста, на первое место в своем личном рейтинге чемпионатов он ставит именно английскую премьер-лигу, и именно в сторону Туманного альбиона направлены его мечты. Безусловно, ведущие клубы Италии тоже способны заинтересовать Промеса, однако нужно вспомнить еще фразу самого игрока, произнесенную этим летом: «Никуда не уйду, ведь я еще не сыграл в Лиге чемпионов со «Спартаком». Кто-то усмехнется и назовет фразу стандартной вежливостью, однако до сих пор Квинси не разу не лукавил: если говорил, что остается — так и происходило.

ИСТОЧНИК НЕ ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЯ.

Во-первых, о возможном трансфере написали не ведущие и авторитетные итальянские La Gazzetta dello Sport и не Corriere dello Sport. Во-вторых, Промес фигурирует в этой информации лишь как один из нескольких кандидатов, среди которых есть еще Мунир и Берарди (и наверняка кто-то еще). Скорее всего, Квинси попал в список автоматом после давних июньских слухов, отправлявших его римский клуб. В-третьих, обозначенная в статье цена за атакующего хавбека, 12 миллионов евро, выглядит совсем неправдоподобно. Почти за такие же деньги «Спартак» его покупал молодым в 2014-м, уже сейчас он точно стоит больше, а уж отступные в новом контракте для европейских клубов составляют, по некоторой информации, порядка 37,5 миллионов. Если «Рома» и захочет переманить голландца без согласия «Спартака», то придется серьезно раскошелиться.

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