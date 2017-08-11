Промес не уйдет в «Рому». И вот почему
Накануне вечером римское издание Il Messagero сообщило, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес может перебраться в «Рому» в случае, если римский клуб не сможет приобрести Махреза.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Объясняем, почему к этой информации не стоит относиться всерьез.
Это главная причина, по которой трансфер сейчас невозможен. Совсем скоро «Спартаку» предстоит участие в Лиге чемпионов, усилить состав пока еще не получилось, а уж ослаблять его продажей лучшего футболиста — значит, подписывать себе приговор. Нужно быть совсем не в себе, чтобы пойти на это, не получив заранее равноценной замены (даже если найти ее в срочном порядке сейчас — где взять время на адаптацию?).
ПОСЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ «СПАРТАК» ВЫРУЧИТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ.
Рано или поздно Промес уедет — сомнений в этом мало. Однако, учитывая, что
КВИНСИ МЕЧТАЕТ ОБ АНГЛИИ.
Судя по многочисленным интервью голландского футболиста, на первое место в своем личном рейтинге чемпионатов он ставит именно английскую
ИСТОЧНИК НЕ ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЯ.
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