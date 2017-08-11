Промес не уйдет в «Рому». И вот почему

Объясняем, почему к этой информации не стоит относиться всерьез.

КРАСНО-БЕЛЫЕ НЕ ПОЙДУТ НА ОСЛАБЛЕНИЕ СОСТАВА.

Это главная причина, по которой трансфер сейчас невозможен. Совсем скоро «Спартаку» предстоит участие в Лиге чемпионов, усилить состав пока еще не получилось, а уж ослаблять его продажей лучшего футболиста — значит, подписывать себе приговор. Нужно быть совсем не в себе, чтобы пойти на это, не получив заранее равноценной замены (даже если найти ее в срочном порядке сейчас — где взять время на адаптацию?).

ПОСЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ «СПАРТАК» ВЫРУЧИТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ.

Рано или поздно Промес уедет — сомнений в этом мало. Однако, учитывая, что красно-белые в прошлом году подписали новый долгосрочный контракт с голландцем, теперь в их интересах выручить при продаже как можно больше денег. Квинси и сейчас стоит немало, а уж после Лиги чемпионов, в случае успешного выступления, цена только поднимется. В руководстве красно-белых считать финансы умеют.

КВИНСИ МЕЧТАЕТ ОБ АНГЛИИ.

Судя по многочисленным интервью голландского футболиста, на первое место в своем личном рейтинге чемпионатов он ставит именно английскую премьер-лигу, и именно в сторону Туманного альбиона направлены его мечты. Безусловно, ведущие клубы Италии тоже способны заинтересовать Промеса, однако нужно вспомнить еще фразу самого игрока, произнесенную этим летом: «Никуда не уйду, ведь я еще не сыграл в Лиге чемпионов со «Спартаком». Кто-то усмехнется и назовет фразу стандартной вежливостью, однако до сих пор Квинси не разу не лукавил: если говорил, что остается — так и происходило.

ИСТОЧНИК НЕ ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЯ.