Московский ФК «Спартак» подарит абонемент 81-летней болельщице Римме Ненашевой
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Московский футбольный клуб «Спартак» подарит абонемент своей 81-летней болельщице Римме Ненашевой, сообщила член ее семьи Светлана Харитонова.
Болельщики «Спартака» в социальных сетях с помощью перепостов распространили информацию о 81-летней болельщице клуба, которая одна пришла на
«Этой истории два часа отроду. В соцсетях друг нашел этот пост с ее фотографией, но немного с другими данными. Я написала, чтобы уточнить информацию, завязалась переписка, со мной связались из клуба, и мы договорились, что я ее вечером сфотографирую, передам ее паспортные данные, после чего уже будет оформляться абонемент в подарок», — сообщила по телефону агентству «Р-Спорт» Харитонова.
«На дерби с ЦСКА она не собирается,
В 6-м туре чемпионата России «Спартак» 12 августа встретится с московским ЦСКА на арене армейцев, в 7-м туре 19 августа примет московский «Локомотив».
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