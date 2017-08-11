Московский ФК «Спартак» подарит абонемент 81-летней болельщице Римме Ненашевой

Болельщики «Спартака» в социальных сетях с помощью перепостов распространили информацию о 81-летней болельщице клуба, которая одна пришла на фан-сектор домашнего матча 5-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». Это был ее второй визит на футбольный стадион.

«Этой истории два часа отроду. В соцсетях друг нашел этот пост с ее фотографией, но немного с другими данными. Я написала, чтобы уточнить информацию, завязалась переписка, со мной связались из клуба, и мы договорились, что я ее вечером сфотографирую, передам ее паспортные данные, после чего уже будет оформляться абонемент в подарок», — сообщила по телефону агентству «Р-Спорт» Харитонова.

«На дерби с ЦСКА она не собирается, все-таки это чужой стадион, думаю, не стоит. А вот если успеют оформить абонемент, то на матч с “Локомотивом” сходит с большим удовольствием», — добавила Харитонова, которой Римма Ненашева приходится свекровью.

В 6-м туре чемпионата России «Спартак» 12 августа встретится с московским ЦСКА на арене армейцев, в 7-м туре 19 августа примет московский «Локомотив».