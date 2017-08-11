Кверквелия признан MVP 5-го тура РФПЛ

7 из 12 баллов ему достались от членов постоянного жюри «Чемпионата» при выборе лучших футболистов тура. Ещё пять бонусных баллов ему дали читатели — в результате голосований на странице проекта и в паблике «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».



Второе место занял нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, а третью позицию поделили форвард «Зенита» Александр Кокорин и вратарь «Урала» Ярослав Годзюр.



На звание MVP 5-го тура РФПЛ также претендовали: Тимофей Калачёв, Хорен Байрамян (оба — «Ростов»), Ярослав Годзюр («Урал»), Мирослав Маркович («СКА-Хабаровск»), Зе Луиш, Квинси Промес, Марио Пашалич (все — «Спартак») и Исмаэл («Ахмат»).