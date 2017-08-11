Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30657868/
11 августа 2017, 16:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кверквелия признан MVP 5-го тура РФПЛ

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия стал MVP 5-го тура в российской Премьер-Лиге сезона-2017/18.

7 из 12 баллов ему достались от членов постоянного жюри «Чемпионата» при выборе лучших футболистов тура. Ещё пять бонусных баллов ему дали читатели — в результате голосований на странице проекта и в паблике «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Второе место занял нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, а третью позицию поделили форвард «Зенита» Александр Кокорин и вратарь «Урала» Ярослав Годзюр.

На звание MVP 5-го тура РФПЛ также претендовали: Тимофей Калачёв, Хорен Байрамян (оба — «Ростов»), Ярослав Годзюр («Урал»), Мирослав Маркович («СКА-Хабаровск»), Зе Луиш, Квинси Промес, Марио Пашалич (все — «Спартак») и Исмаэл («Ахмат»).

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Матч молодежного ЧР «СКА-Хабаровск» — «Рубин» перенесен на неопределенный срок

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Матч шестого тура молодежного первенства России по футболу между «СКА-Хабаровском» и казанским «Рубином» перенесен на неопределенный срок по просьбе татарстанского клуба, сообщается на официальном сайте дальневосточного клуба.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?