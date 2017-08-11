Почему ЦСКА должен обыграть «Спартак»
Перед центральным матчем 6-го тура «Советский спорт» представляет 5 фактов в пользу ЦСКА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1. В двух предыдущих чемпионатах ЦСКА проиграл на своем поле всего по одному матчу. В нынешнем — два из трех первых («Локомотиву» — 1:3 и «Рубину» — 1:2). Лишь однажды в пяти прошлых сезонах, проходивших по схеме «осень-весна», армейцы уступали дома чаще — в премьер-лиге-2014/15 (трижды). Но тогда столько неудач набралось за 15 встреч. Или же
2. А есть ли вообще смысл армейцам бояться соперника, который в 4 последних гостевых поединках в РФПЛ не выигрывал, пропустил в них 10 мячей и потерпел два крупных поражения (от «Арсенала» — 0:3 и «Зенита» — 1:5)? Даже вернувшееся в элиту «Динамо», в пяти стартовых турах трижды не распечатавшее ворота соперников, смогло в игре с
3. Нет, уж точно не слабее. И лишнее тому доказательство — серия армейцев, которые поражают ворота соперников в 12 последних матчах РФПЛ. Ничего подобного нет больше ни у какого другого российского клуба. При Викторе Гончаренко ЦСКА вообще забил в 17 матчах
4. Сам Гончаренко прекрасно знает, как обыгрывать «Спартак». Он делал это и с куда менее классными командами, чем ЦСКА. В чемпионате-2013/14 победил
5. Как известно, в прошлом чемпионате России армейцы вообще проиграли «Спартаку» оба матча. Однако этот факт говорит в пользу… самого ЦСКА! Дело в том, что за все время существования
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