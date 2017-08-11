Почему ЦСКА должен обыграть «Спартак»

1. В двух предыдущих чемпионатах ЦСКА проиграл на своем поле всего по одному матчу. В нынешнем — два из трех первых («Локомотиву» — 1:3 и «Рубину» — 1:2). Лишь однажды в пяти прошлых сезонах, проходивших по схеме «осень-весна», армейцы уступали дома чаще — в премьер-лиге-2014/15 (трижды). Но тогда столько неудач набралось за 15 встреч. Или же кто-то верит, что ЦСКА уступит «Спартаку», а потом не потерпит ни одного домашнего поражения за 11 оставшихся игр?

2. А есть ли вообще смысл армейцам бояться соперника, который в 4 последних гостевых поединках в РФПЛ не выигрывал, пропустил в них 10 мячей и потерпел два крупных поражения (от «Арсенала» — 0:3 и «Зенита» — 1:5)? Даже вернувшееся в элиту «Динамо», в пяти стартовых турах трижды не распечатавшее ворота соперников, смогло в игре с красно-белыми отличиться дважды. Или же атака ЦСКА слабее динамовской?

3. Нет, уж точно не слабее. И лишнее тому доказательство — серия армейцев, которые поражают ворота соперников в 12 последних матчах РФПЛ. Ничего подобного нет больше ни у какого другого российского клуба. При Викторе Гончаренко ЦСКА вообще забил в 17 матчах премьер-лиги 35 голов — более двух в среднем за игру! А не смог отличиться только в двух домашних встречах прошлого сезона — нулевые ничьи с «Зенитом» и «Ростовом».

4. Сам Гончаренко прекрасно знает, как обыгрывать «Спартак». Он делал это и с куда менее классными командами, чем ЦСКА. В чемпионате-2013/14 победил красно-белых в Москве с «Кубанью» (2:0), а в следующем добился с краснодарцами дома ничьей (3:3). Именно «Уфа» Гончаренко в прошлом сезоне нанесла спартаковцам единственное домашнее поражение (1:0). Говорите, проиграл с армейцами 30 апреля этого года со счетом 1:2? Так в любом правиле есть исключения, которые лишь его подтверждают.