Игнатьев стал самым молодым голеадором «Краснодара» в РФПЛ
Нападающий Иван Игнатьев стал первым воспитанником академии «Краснодара», который смог отметиться голом в матче РФПЛ, и самым молодым голеадором команды в российской
Премьер-Лиге, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
В момент, когда он поразил ворота «Ахмата», ему было 18 лет, 7 месяцев и 4 дня.
Гол Игнатьева в добавленное время принёс «горожанам» победу в выездном матче 5-го тура
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