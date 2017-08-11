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11 августа 2017, 16:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игнатьев стал самым молодым голеадором «Краснодара» в РФПЛ

Нападающий Иван Игнатьев стал первым воспитанником академии «Краснодара», который смог отметиться голом в матче РФПЛ, и самым молодым голеадором команды в российской Премьер-Лиге, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

В момент, когда он поразил ворота «Ахмата», ему было 18 лет, 7 месяцев и 4 дня.

Гол Игнатьева в добавленное время принёс «горожанам» победу в выездном матче 5-го тура Премьер-Лиги над «Ахматом» (3:2).

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