Игнатьев стал самым молодым голеадором «Краснодара» в РФПЛ

В момент, когда он поразил ворота «Ахмата», ему было 18 лет, 7 месяцев и 4 дня.

Гол Игнатьева в добавленное время принёс «горожанам» победу в выездном матче 5-го тура Премьер-Лиги над «Ахматом» (3:2).