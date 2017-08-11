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11 августа 2017, 16:15 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гончаренко: ЦСКА может понадобиться ротация состава в связи с плотным графиком игр

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Тренерский штаб московского ЦСКА рассматривает возможность проводить ротацию состава в связи с плотным графиком матчей, заявил главный тренер футбольного клуба Виктор Гончаренко.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Тренерский штаб московского ЦСКА рассматривает возможность проводить ротацию состава в связи с плотным графиком матчей заявил главный тренер футбольного клуба Виктор <span class=error>Гончаренко</span>. Увеличить
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Армейцы, которые набрали 9 очков в пяти турах чемпионата России, в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют со швейцарским клубом «Янг Бойз».

«На данный момент серьезных проблем (с графиком) я не вижу. Понятно, что сейчас пошли матчи через два дня на третий, и это сложнее, чем играть через три дня на четвертый. Стараемся учитывать ситуацию и делать все необходимое, чтобы команда уверенно шла по турнирной дистанции и набирала как можно больше очков. В частности, понимаем, что в каких-то матчах может понадобиться определенная ротация состава», — сказал Гончаренко, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

Тренер признал, что в матчах премьер-лиги с махачкалинским «Анжи» (3:1) и московским «Локомотивом» (1:3) в игре ЦСКА наблюдался крен в сторону атаки.

«Это действительно так. Атакующий потенциал у нас довольно высокий, надо стараться по максимуму его использовать. С другой стороны, нельзя забывать: если команда не пропускает, ее шансы на победу гораздо выше», — добавил Гончаренко.

Он отметил, что «если созидательная игра удается, в какой-то момент может ослабнуть концентрация в защите». «По сути, именно это с нами и произошло. Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, команда по инерции бежала в атаку, и нас за это наказывали», — заявил тренер армейцев.

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