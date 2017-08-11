Гончаренко: ЦСКА может понадобиться ротация состава в связи с плотным графиком игр
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Тренерский штаб московского ЦСКА рассматривает возможность проводить ротацию состава в связи с плотным графиком матчей, заявил главный тренер футбольного клуба Виктор Гончаренко.
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Армейцы, которые набрали 9 очков в пяти турах чемпионата России, в раунде
«На данный момент серьезных проблем (с графиком) я не вижу. Понятно, что сейчас пошли матчи через два дня на третий, и это сложнее, чем играть через три дня на четвертый. Стараемся учитывать ситуацию и делать все необходимое, чтобы команда уверенно шла по турнирной дистанции и набирала как можно больше очков. В частности, понимаем, что в
Тренер признал, что в матчах
«Это действительно так. Атакующий потенциал у нас довольно высокий, надо стараться по максимуму его использовать. С другой стороны, нельзя забывать: если команда не пропускает, ее шансы на победу гораздо выше», — добавил Гончаренко.
Он отметил, что «если созидательная игра удается, в
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