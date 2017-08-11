«Локомотив» заинтересован в услугах нападающего «Наполи» Сапаты

Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы «Торино», «Сампдория» и московский «Локомотив».

Последние два сезона Сапата выступал на правах аренды в «Удинезе». В минувшем чемпионате Италии он провёл 38 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на Сапату обратили внимание «Эвертон», «Вест Бромвич Альбион», «Фиорентина», «Лацио», «Сассуоло» и «Вольфсбург».