Главное дерби России: от паса Карпина до ляпа Васина

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Историю противостояния принято отсчитывать с 1922 года, когда пращур армейцев ОЛЛС обыграл предка красно-белых МКС в финале абсолютного первенства Москвы (4:2). С тех пор земляки-соперники провели 182 матча. 79 из них остались за «Спартаком», 67 — за ЦСКА, а еще в 36 была зафиксирована ничья.

Сегодняшнюю значимость столичное дерби приобрело с прекращением первенства СССР и образованием чемпионата России, когда «Спартак» потерял своего главного конкурента — киевское «Динамо» и вынужденно (на первых порах) заменил его ЦСКА. С 1992 года команды сыграли в Премьер-лиге (высшем дивизионе) и различных кубковых турнирах (в том числе выставочных) 60 встреч. В российский период превосходство на стороне красно-синих: 26 побед при 15 ничьих и 19 поражениях.

Перестрелка в «Олимпийском».

Эта игра состоялась еще в советскую эпоху, в 1990-м, но по всем признакам относилась уже к новой эре отечественного футбола. Обойтись без ее упоминания никак нельзя: мартовские 5:4 в пользу «Спартака» в спорткомплексе «Олимпийский» давно обессмертили себя по многим причинам.

Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. К середине первого тайма номинальные хозяева спартаковцы повели со счетом 3:1. Однако затем Игорю Корнееву удалось провести три гола подряд — 4:3 в пользу ЦСКА.

В концовке армеец Сергей Фокин срезал мяч в свои ворота, а на самых последних минутах проявил себя Валерий Карпин, дебютировавший в «Спартаке» после выхода на замену.

Когда стороны уже морально свыклись с ничьей, юный полузащитник электричкой промчался по правому флангу поля с примитивным искусственным покрытием и идеально навесил на голову нынешнему гендиректору клуба Сергею Родионову — 5:4. Эти проход, подача и удар обязательно присутствуют в любом обзоре знаменитых моментов из истории «Спартака».

Главный разгром.

В 1993 году ЦСКА был не конкурент красно-белым. После легендарной победы над «Барселоной» и выступления на групповой стадии Лиги чемпионов сезоном ранее армейцы растеряли всех своих звезд, подавшихся на заработки в Европу. А «Спартак» успешно компенсировал вакансии.

Места Александра Мостового, Игоря Шалимова и Валерия Шмарова практически безболезненно заняли Андрей Пятницкий, Игорь Ледяхов и Илья Цымбаларь.

В июньских «Лужниках» случился самый крупный счет в российской истории соперничества — 6:0, причем в перерыве на табло еще горели вполне приличные цифры (1:0). Ледяхов разразился хет-триком, по мячу отправили в ворота Евгения Плотникова Пятницкий, Карпин и Владимир Бесчастных.

Разгромом обернулась и вторая встреча сезона-1993 (3:0). Она также прошла на БСА, но в конце октября на трибунах собралось лишь 4000 зрителей вместо 31 тыс. на первой игре.

Месть ЦСКА.

Шесть лет разделили первое «российское» дерби и первый успех ЦСКА. Безвыигрышная серия составила 13 матчей (16 с учетом СССР): особенно обидным для армейцев стало поражение в финале Кубка-1994 (2:2, 2:4 по пенальти).

Что ж, долг платежом красен — и в сентябре 1998-го ЦСКА отомстил ненавистным обидчикам по полной программе, воспользовавшись существенными кадровыми потерями в стане «врага».

В условиях внезапно возникшего острого дефицита игроков Олегу Романцеву пришлось латать прорехи в обороне и опорной зоне словно Тришкин кафтан. Совершенно провалился бразилец Леандро Самарони, ранее выступавший в ЦСКА.

Другой бразилец, нападающий Луис Робсон, на 90-й минуте провел гол престижа. К этому моменту протокол матча фиксировал сокрушительное фиаско гостей — 0:4 с дублем нынешнего тренера юношеской сборной Дмитрия Хомухи.

Впрочем, в ту пору раскочегарившийся под предводительством Олега Долматова ЦСКА, возможно, не остановил бы никто в Европе.

Во втором круге армейцы умудрились одержать 12 побед подряд, переместившись с 14-го места после первой половины чемпионата на итоговое второе, лигочемпионское.

Снежное дерби.

Единственный раз самый посещаемый матч страны проводился не на одной из вместительных московских арен, а на крохотном стадионе Стрельцова, способном принять максимум 13,5 тыс. зрителей. Ровно столько и собралось на игре, которой аккомпанировала аномальная для начала ноября метель.

Еще до матча поле занесло так, что его долго и безуспешно пытались очистить от все усиливавшегося снега, отложили начало, а затем плюнули и решили играть красным мячом на белом покрытии.

Конечно, футбол мало напоминал лучшие образцы, но само событие получилось запоминающимся и в своем роде уникальным. ЦСКА рвался к первому российскому золоту, а «Спартак» в 2002-м слагал с себя чемпионские полномочия, да и вообще был слабее конкурента.

Почин положил нынешний наставник «Уфы» Сергей Семак, во втором тайме преимущество красно-синих удвоил Игорь Яновский, а Дмитрий Кудряшов парой минут позднее сумел отыграть лишь один мяч.

Именно в той игре за «Спартак» дебютировал один из самых одиозных легионеров в клубной истории Самюэль Огунсанья. Нигериец поначалу так перепугался погодных условий, что сыграл неожиданно хорошо.

Однако уже в следующих матчах явил Романцеву и болельщикам свое истинное лицо.

Страшно представить, но из участников «снежного дерби» по-прежнему в строю и, скорее всего, сыграет в субботу Алексей Березуцкий.

Вагнер Лав, давай, забей!

5:1 в «Лужниках» все еще греют душу армейским фанам, которые традиционно готовы простить любимцам любой провал, но при условии победы над ненавистным «Спартаком».

В июле 2008-го «народная команда» переживала очередной кризис, а орлы Валерия Газзаева, напротив, были на хорошем ходу. Особенно усердствовал Вагнер Лав, от которого после отъезда в Париж Сергея Семака болельщики принялись требовать «забить три гола в ворота «свиней». Бразилец оказался послушным парнем, соорудив «трюк со шляпой» уже к 44-й минуте.

Спартаковцев хватило лишь на гол престижа в исполнении Никиты Баженова.

А после матча грянул гром: главный тренер Станислав Черчесов перевел в дубль опытных Сантоса Моцарта, Максима Калиниченко и Егора Титова.

Легионера с солидным контрактом затем вернули в основу, а для украинца и россиянина игровая карьера в «Спартаке» на этом завершилась.

Вскоре Черчесов крупно уступил на БСА киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов (1:4) и проследовал за изгнанниками.

Конец кошмара.

Не зря говорят, что в дерби не бывает фаворита, и текущие расклады в таблице ровным счетом ничего не значат. Осенью того же 2008-го все кругом не намекало — кричало об очередном триумфе ЦСКА. Достаточно сказать, что армейцы гнались за «Рубином» в чемпионской гонке и никак не могли позволить себе осечку, в то время как «Спартак» под руководством нового тренера Михаэля Лаудрупа успел прослыть безнадежным середняком.

Было гладко на бумаге, да забыли про овраги — эта поговорка точнее всего описывает состояние ЦСКА в той игре. Красно-синие били-били, но не забили. А красно-белые после перерыва реализовали едва ли не единственный свой момент. Отличился вновь Баженов, 1:0.

Теперь уже «Спартак» прервал черную серию из 7 с лишним лет и 19 матчей без побед над ЦСКА.

Роковой промах Комбарова.

В мае 2011-го ЦСКА Леонида Слуцкого и «Спартак» Карпина-тренера выдали один из наиболее веселых матчей в летописи соперничества. В полуфинале Кубка страны команды вдруг решили сыграть с открытым забралом, отвечая атакой на атаку словно два мексиканских боксера-легковеса.

Красно-белые дважды выходили вперед после голов бразильцев Ари (2:1) и Ибсона (3:2), однако главный могильщик «Спартака» Вагнер Лав, забивший в ворота этой команды больше, чем кто-либо другой, и в этот раз не отказал себе в удовольствии разгневать многочисленную «вражескую» торсиду.

3:3 после 90 минут игры и двух овертаймов. В серии пенальти сумели отличиться все, кроме Дмитрия Комбарова (автора первого мяча «Спартака» с игры). Его не самый плохой удар в правую «шестерку» в блестящем прыжке отразил Игорь Акинфеев (5:4 в серии). То, что полузащитник никогда не промахивается с 11-метровой отметки — всего лишь миф.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 26, 30.04.2017, 17:15 1:2 ЦСКА Спартак М

ЦСКА уступил трон «Спартаку».

Особое место занимает последняя встреча противников 30 апреля 2017 года. Она состоялась здесь же на «ВЭБ Арене», что на 3-й Песчаной улице, и ознаменовалась победой гостей при не самой выразительной игре с обеих сторон (2:1).

Главный старожил дерби Алексей Березуцкий восстановил равновесие на последней минуте первого тайма после того, как Луис Адриано переиграл Игоря Акинфеева в ближнем бою.

А сразу после перерыва судьбу встречи решил ляп Виктора Васина. Защитник неуклюже сыграл в собственной вратарской, по сути подарив мяч (и гол) Денису Глушакову.

Именно после этого исхода борьба за золото чемпионата, по сути, завершилась. «Спартак» доказал превосходство в споре с одним из двух конкурентов (причем ранее пал и «Зенит») и вырвался на оперативный простор в таблице. В финишном спурте команда Массимо Карреры обошлась без осечек.