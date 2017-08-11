Главное дерби России: от паса Карпина до ляпа Васина
Дебют Валерия Карпина за «Спартак»,
хет-трики Игоря Ледяхова и Вагнера Лава, серии без побед, битва на снегу и сюрприз от Михаэля Лаудрупа. В преддверии субботнего матча ЦСКА — Спартак в шестом туре чемпионата России «Газета.Ru» вспоминает самые брутальные игры главного противостояния страны.
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Историю противостояния принято отсчитывать с 1922 года, когда пращур армейцев ОЛЛС обыграл предка
Сегодняшнюю значимость столичное дерби приобрело с прекращением первенства СССР и образованием чемпионата России, когда «Спартак» потерял своего главного конкурента — киевское «Динамо» и вынужденно (на первых порах) заменил его ЦСКА. С 1992 года команды сыграли в
Перестрелка в «Олимпийском».
Эта игра состоялась еще в советскую эпоху, в 1990-м, но по всем признакам относилась уже к новой эре отечественного футбола. Обойтись без ее упоминания никак нельзя: мартовские 5:4 в пользу «Спартака» в спорткомплексе «Олимпийский» давно обессмертили себя по многим причинам.
Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. К середине первого тайма номинальные хозяева спартаковцы повели со счетом 3:1. Однако затем Игорю Корнееву удалось провести три гола подряд — 4:3 в пользу ЦСКА.
В концовке армеец Сергей Фокин срезал мяч в свои ворота, а на самых последних минутах проявил себя Валерий Карпин, дебютировавший в «Спартаке» после выхода на замену.
Когда стороны уже морально свыклись с ничьей, юный полузащитник электричкой промчался по правому флангу поля с примитивным искусственным покрытием и идеально навесил на голову нынешнему гендиректору клуба Сергею Родионову — 5:4. Эти проход, подача и удар обязательно присутствуют в любом обзоре знаменитых моментов из истории «Спартака».
Главный разгром.
В 1993 году ЦСКА был не конкурент
Места Александра Мостового, Игоря Шалимова и Валерия Шмарова практически безболезненно заняли Андрей Пятницкий, Игорь Ледяхов и Илья Цымбаларь.
В июньских «Лужниках» случился самый крупный счет в российской истории соперничества — 6:0, причем в перерыве на табло еще горели вполне приличные цифры (1:0). Ледяхов разразился
Разгромом обернулась и вторая встреча сезона-1993 (3:0). Она также прошла на БСА, но в конце октября на трибунах собралось лишь 4000 зрителей вместо 31 тыс. на первой игре.
Месть ЦСКА.
Шесть лет разделили первое «российское» дерби и первый успех ЦСКА. Безвыигрышная серия составила 13 матчей (16 с учетом СССР): особенно обидным для армейцев стало поражение в финале Кубка-1994 (2:2, 2:4 по пенальти).
Что ж, долг платежом красен — и в сентябре 1998-го ЦСКА отомстил ненавистным обидчикам по полной программе, воспользовавшись существенными кадровыми потерями в стане «врага».
В условиях внезапно возникшего острого дефицита игроков Олегу Романцеву пришлось латать прорехи в обороне и опорной зоне словно Тришкин кафтан. Совершенно провалился бразилец Леандро Самарони, ранее выступавший в ЦСКА.
Другой бразилец, нападающий Луис Робсон, на 90-й минуте провел гол престижа. К этому моменту протокол матча фиксировал сокрушительное фиаско гостей — 0:4 с дублем нынешнего тренера юношеской сборной Дмитрия Хомухи.
Впрочем, в ту пору раскочегарившийся под предводительством Олега Долматова ЦСКА, возможно, не остановил бы никто в Европе.
Во втором круге армейцы умудрились одержать 12 побед подряд, переместившись с 14-го места после первой половины чемпионата на итоговое второе, лигочемпионское.
Снежное дерби.
Единственный раз самый посещаемый матч страны проводился не на одной из вместительных московских арен, а на крохотном стадионе Стрельцова, способном принять максимум 13,5 тыс. зрителей. Ровно столько и собралось на игре, которой аккомпанировала аномальная для начала ноября метель.
Еще до матча поле занесло так, что его долго и безуспешно пытались очистить от все усиливавшегося снега, отложили начало, а затем плюнули и решили играть красным мячом на белом покрытии.
Конечно, футбол мало напоминал лучшие образцы, но само событие получилось запоминающимся и в своем роде уникальным. ЦСКА рвался к первому российскому золоту, а «Спартак» в 2002-м слагал с себя чемпионские полномочия, да и вообще был слабее конкурента.
Почин положил нынешний наставник «Уфы» Сергей Семак, во втором тайме преимущество
Именно в той игре за «Спартак» дебютировал один из самых одиозных легионеров в клубной истории Самюэль Огунсанья. Нигериец поначалу так перепугался погодных условий, что сыграл неожиданно хорошо.
Однако уже в следующих матчах явил Романцеву и болельщикам свое истинное лицо.
Страшно представить, но из участников «снежного дерби»
Вагнер Лав, давай, забей!
5:1 в «Лужниках» все еще греют душу армейским фанам, которые традиционно готовы простить любимцам любой провал, но при условии победы над ненавистным «Спартаком».
В июле 2008-го «народная команда» переживала очередной кризис, а орлы Валерия Газзаева, напротив, были на хорошем ходу. Особенно усердствовал Вагнер Лав, от которого после отъезда в Париж Сергея Семака болельщики принялись требовать «забить три гола в ворота «свиней». Бразилец оказался послушным парнем, соорудив «трюк со шляпой» уже к 44-й минуте.
Спартаковцев хватило лишь на гол престижа в исполнении Никиты Баженова.
А после матча грянул гром: главный тренер Станислав Черчесов перевел в дубль опытных Сантоса Моцарта, Максима Калиниченко и Егора Титова.
Легионера с солидным контрактом затем вернули в основу, а для украинца и россиянина игровая карьера в «Спартаке» на этом завершилась.
Вскоре Черчесов крупно уступил на БСА киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов (1:4) и проследовал за изгнанниками.
Конец кошмара.
Не зря говорят, что в дерби не бывает фаворита, и текущие расклады в таблице ровным счетом ничего не значат. Осенью того же 2008-го все кругом не намекало — кричало об очередном триумфе ЦСКА. Достаточно сказать, что армейцы гнались за «Рубином» в чемпионской гонке и никак не могли позволить себе осечку, в то время как «Спартак» под руководством нового тренера Михаэля Лаудрупа успел прослыть безнадежным середняком.
Было гладко на бумаге, да забыли про овраги — эта поговорка точнее всего описывает состояние ЦСКА в той игре.
Теперь уже «Спартак» прервал черную серию из 7 с лишним лет и 19 матчей без побед над ЦСКА.
Роковой промах Комбарова.
В мае 2011-го ЦСКА Леонида Слуцкого и «Спартак»
3:3 после 90 минут игры и двух овертаймов. В серии пенальти сумели отличиться все, кроме Дмитрия Комбарова (автора первого мяча «Спартака» с игры). Его не самый плохой удар в правую «шестерку» в блестящем прыжке отразил Игорь Акинфеев (5:4 в серии). То, что полузащитник никогда не промахивается с 11-метровой отметки — всего лишь миф.
ЦСКА уступил трон «Спартаку».
Особое место занимает последняя встреча противников 30 апреля 2017 года. Она состоялась здесь же на «ВЭБ Арене», что на 3-й Песчаной улице, и ознаменовалась победой гостей при не самой выразительной игре с обеих сторон (2:1).
Главный старожил дерби Алексей Березуцкий восстановил равновесие на последней минуте первого тайма после того, как Луис Адриано переиграл Игоря Акинфеева в ближнем бою.
А сразу после перерыва судьбу встречи решил ляп Виктора Васина. Защитник неуклюже сыграл в собственной вратарской, по сути подарив мяч (и гол) Денису Глушакову.
Именно после этого исхода борьба за золото чемпионата, по сути, завершилась. «Спартак» доказал превосходство в споре с одним из двух конкурентов (причем ранее пал и «Зенит») и вырвался на оперативный простор в таблице. В финишном спурте команда Массимо Карреры обошлась без осечек.
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