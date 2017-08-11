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11 августа 2017, 15:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Матч молодежного ЧР «СКА-Хабаровск» — «Рубин» перенесен на неопределенный срок

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Матч шестого тура молодежного первенства России по футболу между «СКА-Хабаровском» и казанским «Рубином» перенесен на неопределенный срок по просьбе татарстанского клуба, сообщается на официальном сайте дальневосточного клуба.

Встреча молодежных команд «СКА-Хабаровска» и «Рубина» должна была пройти в Хабаровске 12 августа, за день до матча основных команд в рамках чемпионата России. Причины переноса не сообщаются.

«Матч первенства России для молодежных составов клубов РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (Казань) перенесен на более поздний срок по просьбе клуба из столицы Республики Татарстан. Игра команд СКА-М — «Рубин"-М состоится позже, о дате ее проведения мы сообщим дополнительно после согласования с РФПЛ», — говорится в сообщении.

На официальном сайте «Рубина» при этом отмечается, что встреча основных команд клубов пройдет, как и планировалось, в воскресенье, 13 августа, в Хабаровске и начнется в 11:00 по московскому времени.

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