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11 августа 2017, 15:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Фенербахче»: Жулиано вылетел в Стамбул для прохождения медосмотра

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано сегодня прибудет в Стамбул для того, чтобы пройти медицинский осмотр для «Фенербахче» и продолжить переговоры по контракту.

Об этом сегодня сообщил официальный сайт турецкого клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» отклонил первое предложение «Фенербахче», однако в итоге стороны договорились об аренде с правом выкупа.

На прошлой неделе Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером подтвердил, что может уйти из петербургского клуба: «Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть. В следующем году пройдёт чемпионат мира. Мечтаю стать его частью».

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