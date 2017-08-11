«Фенербахче»: Жулиано вылетел в Стамбул для прохождения медосмотра
Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано сегодня прибудет в Стамбул для того, чтобы пройти медицинский осмотр для «Фенербахче» и продолжить переговоры по контракту.
Об этом сегодня сообщил официальный сайт турецкого клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» отклонил первое предложение «Фенербахче», однако в итоге стороны договорились об аренде с правом выкупа.
На прошлой неделе Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером подтвердил, что может уйти из петербургского клуба: «Я не рад тому, что могу покинуть
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