Прорыв Зе Луиша, супервыход Дзагоева. Пять лучших игроков 5-го тура РФПЛ

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МАУРИСИО ПЕРЕЙРА, полузащитник

Команда: «Краснодар»

Чем запомнился: сделал голевую передачу на решающий гол, а его команда победила «Ахмат» — 3:2.

У «Краснодара» несколько игроков достойны упоминания. Как не отметить Гранквиста, который открыл счет в матче? Классон вышел на замену и забил гол. 18-летний Игнатьев провел на поле всю игру и забил победный гол в компенсированное время. Но главным атакующим творцом команды все же был атакующий полузащитник Маурисио Перейра.

Перейра трижды выводил партнеров на удар с игры. Еще один удар был нанесен после его передачи с углового. Нет у «Краснодара» футболиста, который бы чаще выводил партнеров на удар. Именно Перейра сделал пас Игнатьеву, когда он забил победный гол. Кроме передач, Перейра дважды сам угрожал воротам. Больше него бил только Вандерсон — четыре удара.

Леандро ПАРЕДЕС, полузащитник

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: начал голевую атаку, после которой «Зенит» сравнял счет в поединке с «Уралом» — 1:1.

Первый тайм встречи с «Уралом» Паредес провел на привычном месте — в опорной зоне. А сразу после перерыва Роберто Манчини перевел его ближе к атаке — на место атакующего полузащитника. Ставка себя оправдала — именно Паредес начал голевую атаку «Зенита» своевременным перевод мяча на Дриусси, который оказался один на фланге.

За матч Паредес сделал три опасные передачи, две из которых стали точными. Кроме этого, в активе аргентинца одна ключевая передача. Сразу 19 передач Паредес сделал в последнюю треть поля — до адресатов дошли 17. Общая точность передач полузащитника составила 84% (57 точных из 68). По количеству передач он стал лучшим в «Зените».

Трижды Паредес сам угрожал чужим воротам. Больше били лишь Дриусси и Кокорин — по шесть ударов.

Зе ЛУИШ, нападающий

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: забил один из голов в победном матче с «Арсеналом» — 2:0.

Девять с половиной месяцев не забивал нападающий «Спартака» Зе Луиш! Последний раз он поражал ворота еще 29 октября 2016 года — в матче пятого тура чемпионата России прошлого сезона форвард огорчил ЦСКА (красно-белые оказались сильнее — 3:1), причем сделал дубль. И вот серия прервалась — Зе Луиш забил «Арсеналу». Символично, что сделал это нападающий вновь в матче пятого тура национального чемпионата.

Если Зе Луиша и можно за что-то критиковать, то за реализацию моментов. В остальном к нему вопросов нет — в атаке спортсмен из Кабо-Верде является ключевой фигурой для красно-белых. Так было и в матче с «Арсеналом». Он получал передачи абсолютно от всех партнеров по команде, не считая Тимофеева. Но здесь есть весомая причина — Артем получил травму и был заменен уже в первом тайме. Всего за матч футболисты «Спартака» сделали 40 доставок мяча на своего форварда, 15 из них верхом — когда команда Карреры не знает, что делать с мячом, то играет на своего нападающего. Отсюда у Зе Луиша много единоборств. В игре с «Арсеналом» их набралось 44, 23 из которых бомбардир выиграл. Статистика в атаке — десять выигранных из 22. Из шести единоборств за нейтральный мяч Зе Луиш выиграл четыре.

Если брать игроков средней и атакующей линий «Спартака», то по количеству ТТД в матче с «Арсеналом» Зе Луиш стал лучшим — 93. Топ-показатель для нападающего. Четырежды он бил по воротам, два раза попал в створ. Также Зе Луиш отметился тремя опасными передачами (две точные). Сделал нападающий и одну ключевую передачу. Из четырех его обводок успешными оказались игры.

Алан ДЗАГОЕВ, полузащитник

Команда: ЦСКА

Чем запомнился: забил победный гол в матче с «Тосно» — 2:1.

Дзагоев появился на поле сразу после того как счет в матче стал 1:1. За отведенные ему полчаса полузащитник сумел нанести три удара по воротам. Это лучший показатель для футболистов ЦСКА. Столько же нанесли Миланов и Оланаре, но они вышли в стартовом составе. Один из ударов Дзагоева стал голевым — после скидки Фернандеса он поразил ворота ударом в одно касание.

Отметился Дзагоев не только ударами, но и двумя опасными передачами, одна из которых стала точной.

Соломон КВЕРКВЕЛИЯ, защитник

Команда: «Локомотив»

Чем запомнился: спас свою команду от поражения в матче с «Рубином» — 1:1.

Невероятно: забив гол в ворота «Рубина», своей бывшей команды, Соломон Кверквелия вышел на первое место в списке бомбардиров «Локо» — на его счету два мяча. Лучшим бомбардиром команды, которая наравне с «Зенитом» лидирует в чемпионате России по набранным очкам, является центральный защитник!

Кверквелия показывает удивительную продуктивность впереди — из четырех его ударов в пяти турах два стали голевыми. И если «Арсеналу» («Локо» выиграл 1:0) Кверквелия забил, придя на подачу со «стандарта», то в матче с «Рубином» пошел в штрафную площадь в позиционной атаке. Не будь Кверквелии, «железнодорожники» могли недосчитаться уже трех очков — двух с «Арсеналом» и одного с «Рубином».

Против «Рубина» Кверквелия выдал хороший матч даже без фактора гола. За игру он сделал сразу пять передач в последнюю треть поля, четыре из которых стали точными. Мяч Кверквелия вообще почти не терял — у него всего две потери владения. Лучше результат только у Антона Миранчука и Коряна — по одной. При игре в обороне Кверквелия вошел в пятерку лучших футболистов «Локо» по подборам и перехватам — семь. Лучший результат показали Игнатьев и Баринов — девять.

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