Прорыв Зе Луиша, супервыход Дзагоева. Пять лучших игроков 5-го тура РФПЛ
Зе Луиш забил гол впервые за девять месяцев, а Алан Дзагоев вырвал победу для своей команды, выйдя на замену.
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МАУРИСИО ПЕРЕЙРА, полузащитник
Команда: «Краснодар»
Чем запомнился: сделал голевую передачу на решающий гол, а его команда победила «Ахмат» — 3:2.
У «Краснодара» несколько игроков достойны упоминания. Как не отметить Гранквиста, который открыл счет в матче? Классон вышел на замену и забил гол. 18-летний Игнатьев провел на поле всю игру и забил победный гол в компенсированное время. Но главным атакующим творцом команды все же был атакующий полузащитник Маурисио Перейра.
Перейра трижды выводил партнеров на удар с игры. Еще один удар был нанесен после его передачи с углового. Нет у «Краснодара» футболиста, который бы чаще выводил партнеров на удар. Именно Перейра сделал пас Игнатьеву, когда он забил победный гол. Кроме передач, Перейра дважды сам угрожал воротам. Больше него бил только Вандерсон — четыре удара.
Леандро ПАРЕДЕС, полузащитник
Команда: «Зенит»
Чем запомнился: начал голевую атаку, после которой «Зенит» сравнял счет в поединке с «Уралом» — 1:1.
Первый тайм встречи с «Уралом» Паредес провел на привычном месте — в опорной зоне. А сразу после перерыва Роберто Манчини перевел его ближе к атаке — на место атакующего полузащитника. Ставка себя оправдала — именно Паредес начал голевую атаку «Зенита» своевременным перевод мяча на Дриусси, который оказался один на фланге.
За матч Паредес сделал три опасные передачи, две из которых стали точными. Кроме этого, в активе аргентинца одна ключевая передача. Сразу 19 передач Паредес сделал в последнюю треть поля — до адресатов дошли 17. Общая точность передач полузащитника составила 84% (57 точных из 68). По количеству передач он стал лучшим в «Зените».
Трижды Паредес сам угрожал чужим воротам. Больше били лишь Дриусси и Кокорин — по шесть ударов.
Зе ЛУИШ, нападающий
Команда: «Спартак»
Чем запомнился: забил один из голов в победном матче с «Арсеналом» — 2:0.
Девять с половиной месяцев не забивал нападающий «Спартака» Зе Луиш! Последний раз он поражал ворота еще 29 октября 2016 года — в матче пятого тура чемпионата России прошлого сезона форвард огорчил ЦСКА (красно-белые оказались сильнее — 3:1), причем сделал дубль. И вот серия прервалась — Зе Луиш забил «Арсеналу». Символично, что сделал это нападающий вновь в матче пятого тура национального чемпионата.
Если Зе Луиша и можно за
Если брать игроков средней и атакующей линий «Спартака», то по количеству ТТД в матче с «Арсеналом» Зе Луиш стал лучшим — 93.
Алан ДЗАГОЕВ, полузащитник
Команда: ЦСКА
Чем запомнился: забил победный гол в матче с «Тосно» — 2:1.
Дзагоев появился на поле сразу после того как счет в матче стал 1:1. За отведенные ему полчаса полузащитник сумел нанести три удара по воротам. Это лучший показатель для футболистов ЦСКА. Столько же нанесли Миланов и Оланаре, но они вышли в стартовом составе. Один из ударов Дзагоева стал голевым — после скидки Фернандеса он поразил ворота ударом в одно касание.
Отметился Дзагоев не только ударами, но и двумя опасными передачами, одна из которых стала точной.
Соломон КВЕРКВЕЛИЯ, защитник
Команда: «Локомотив»
Чем запомнился: спас свою команду от поражения в матче с «Рубином» — 1:1.
Невероятно: забив гол в ворота «Рубина», своей бывшей команды, Соломон Кверквелия вышел на первое место в списке бомбардиров «Локо» — на его счету два мяча. Лучшим бомбардиром команды, которая наравне с «Зенитом» лидирует в чемпионате России по набранным очкам, является центральный защитник!
Кверквелия показывает удивительную продуктивность впереди — из четырех его ударов в пяти турах два стали голевыми. И если «Арсеналу» («Локо» выиграл 1:0) Кверквелия забил, придя на подачу со «стандарта», то в матче с «Рубином» пошел в штрафную площадь в позиционной атаке. Не будь Кверквелии, «железнодорожники» могли недосчитаться уже трех очков — двух с «Арсеналом» и одного с «Рубином».
Против «Рубина» Кверквелия выдал хороший матч даже без фактора гола. За игру он сделал сразу пять передач в последнюю треть поля, четыре из которых стали точными. Мяч Кверквелия вообще почти не терял — у него всего две потери владения. Лучше результат только у Антона Миранчука и Коряна — по одной. При игре в обороне Кверквелия вошел в пятерку лучших футболистов «Локо» по подборам и перехватам — семь. Лучший результат показали Игнатьев и Баринов — девять.
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