Тушинский цирк, грозненский ринг. Рейтинг «СЭ»

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ШОУ В ГРОЗНОМ: НА ЛЮБОЙ ВКУС.

Матч в Чечне между «Ахматом» и «Краснодаром» удовлетворил потребности самых разных зрителей. Если сам футбол для вас, к сожалению, второстепенен, то можете до упоения мусолить конфликт, случившийся в перерыве между Родолфу и Мамаевым.

В ином же случае стоит искренне восхититься прогрессу, который демонстрируют первые воспитанники академии «быков». На этот раз героем вечера стал 18-летний форвард Игнатьев. Любопытно, что победный мяч он забил в компенсированное время — так же, как его юный одноклубник Сулейманов в недавнем матче с «Люнгбю». Фирменный стиль!

НА АРЕНЕ ЗЕ ЛУИШ.

«Спартак» тоже никому не дает скучать. Нравятся скандалы и интриги — добро пожаловать в рассуждения о подковерной борьбе «клана Карреры» и руководства клуба. Делайте ставки, господа: будут ли в итоге у красно-белых покупки, и если да, то из чьего списка окажутся фамилии новичков.

А интересуетесь непосредственно игрой — взгляните на удивительного Зе Луиша. Редкий экземпляр! Вот он мчит до ворот словно гепард. Вот взлетает ввысь аки орел. Оставляет соперника в дураках волшебными движениями шамана. Выдает одну за другой изящные гавриловские передачи… Но при этом каждый раз бьет мимо или принимает еще какое-нибудь чудовищно нелогичное решение в самый ответственный момент.

«Арсеналу» Зе Луиш все-таки забил. Впервые за долгие месяцы. Не зря болельщики давно еще прозвали его Бонифаций: представления он устраивает такие, что любой цирк позавидует. И накануне старта в Лиге чемпионов хочется пожелать африканцу, чтобы акробатики в его игре было заметно больше, чем клоунады.

СОЛОМОНОВО ОТМЩЕНИЕ.

Продолжаем разговор о цирке. Перед матчем с «Рубином» защитник «Локо» Соломон Кверквелия дал интервью, в котором назвал бывшего тренера казанцев Хави Грасию клоуном. Было ясно, что у грузина запредельный настрой на свой прежний клуб. И Юрий Семин этим грамотно воспользовался: в концовке отправил защитника вперед спасать ничью. Тем более что настоящего нападающего на замену Ари «Локо» все еще не нашел. Кверквелия не подвел: забил в компенсированное время и оставил «Локо» во главе таблицы.

ДЗЮБА ПОТЕРЯЛ ХАЛКА… КОКОРИН НАШЕЛ ДРИУССИ!

Железнодорожники по-прежнему делят первое место с «Зенитом», который в гостях тоже уступал и тоже добился ничьей. Однако если гол Кверквелии-форварда — сюрприз, то к мячам Кокорина все постепенно привыкают. В Екатеринбурге он эффектно замкнул прострел Дриусси. Любопытно, что «Спартаку» нападающий забил тоже с передачи аргентинца. Шикарная намечается связка! Помнится, Дзюба регулярно забивал с пасов и подач Халка. Но у Манчини, похоже, другие герои.

А ЕЩЕ…

— Первая победа «СКА-Хабаровска» пришлась на матч со своим бывшим тренером Григоряном, который заложил фундамент для выхода дальневосточников в премьер-лигу. Неблагодарные!

— «Ростов» обыграл «Динамо» благодаря ошибочно назначенному пенальти (такого мнения придерживается подавляющее большинство экспертов). Очков уже не вернуть, но бело-голубые трубят о необходимости наказать судью Лапочкина. Принципиальные!

— «Амкар» впервые в сезоне не проиграл, но по-прежнему не может забить. Кроме пермяков таких команд в лиге не осталось. Беззубые…

— Голы Оланаре и Дзагоева принесли ЦСКА непростую победу на «Петровском» над «Тосно». Однако оценить готовность армейцев к дерби со «Спартаком» невозможно. Хотя бы потому, что точно неизвестно, сыграет ли в субботу Акинфеев (вроде бы должен). Загадочные!