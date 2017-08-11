Тушинский цирк, грозненский ринг. Рейтинг «СЭ»
Какой след в истории оставил пятый тур
премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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ШОУ В ГРОЗНОМ: НА ЛЮБОЙ ВКУС.
Матч в Чечне между «Ахматом» и «Краснодаром» удовлетворил потребности самых разных зрителей. Если сам футбол для вас, к сожалению, второстепенен, то можете до упоения мусолить конфликт, случившийся в перерыве между Родолфу и Мамаевым.
В ином же случае стоит искренне восхититься прогрессу, который демонстрируют первые воспитанники академии «быков». На этот раз героем вечера стал 18-летний форвард Игнатьев. Любопытно, что победный мяч он забил в компенсированное время — так же, как его юный одноклубник Сулейманов в недавнем матче с «Люнгбю». Фирменный стиль!
НА АРЕНЕ ЗЕ ЛУИШ.
«Спартак» тоже никому не дает скучать. Нравятся скандалы и интриги — добро пожаловать в рассуждения о подковерной борьбе «клана Карреры» и руководства клуба. Делайте ставки, господа: будут ли в итоге у
А интересуетесь непосредственно игрой — взгляните на удивительного Зе Луиша. Редкий экземпляр! Вот он мчит до ворот словно гепард. Вот взлетает ввысь аки орел. Оставляет соперника в дураках волшебными движениями шамана. Выдает одну за другой изящные гавриловские передачи… Но при этом каждый раз бьет мимо или принимает еще
«Арсеналу» Зе Луиш
СОЛОМОНОВО ОТМЩЕНИЕ.
Продолжаем разговор о цирке. Перед матчем с «Рубином» защитник «Локо» Соломон Кверквелия дал интервью, в котором назвал бывшего тренера казанцев Хави Грасию клоуном. Было ясно, что у грузина запредельный настрой на свой прежний клуб. И Юрий Семин этим грамотно воспользовался: в концовке отправил защитника вперед спасать ничью. Тем более что настоящего нападающего на замену Ари «Локо» все еще не нашел. Кверквелия не подвел: забил в компенсированное время и оставил «Локо» во главе таблицы.
ДЗЮБА ПОТЕРЯЛ ХАЛКА… КОКОРИН НАШЕЛ ДРИУССИ!
Железнодорожники
А ЕЩЕ…
— Первая победа «СКА-Хабаровска» пришлась на матч со своим бывшим тренером Григоряном, который заложил фундамент для выхода дальневосточников в
— «Ростов» обыграл «Динамо» благодаря ошибочно назначенному пенальти (такого мнения придерживается подавляющее большинство экспертов). Очков уже не вернуть, но
— «Амкар» впервые в сезоне не проиграл, но
— Голы Оланаре и Дзагоева принесли ЦСКА непростую победу на «Петровском» над «Тосно». Однако оценить готовность армейцев к дерби со «Спартаком» невозможно. Хотя бы потому, что точно неизвестно, сыграет ли в субботу Акинфеев (вроде бы должен). Загадочные!
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