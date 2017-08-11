Бердыев, Рыжиков и Карадениз посетили панихиду по умершему болельщику ФК «Рубин»
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт. Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, а также футболисты команды Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз пришли на панихиду по умершему во время матча с московским «Локомотивом» болельщику казанской команды Вячеславу Грицкову.
Трагический инцидент произошел во время матча пятого тура чемпионата России, который прошел в среду, 9 августа, на поле «Казань Арены» и завершился вничью — 1:1. Поклоннику «Рубина» стало плохо на трибуне, его унесли на носилках к бригаде скорой помощи, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Вячеслав Грицков, скончавшийся в возрасте 60 лет, был судьей по гражданским делам Верховного суда республики Татарстан.
Гражданская панихида прошла в пятницу в Казани. Видеозапись с траурной церемонии, на которой присутствовали Бердыев, Рыжиков и Карадениз, была опубликована на официальном канале издания «Бизнес Online» в сети Youtube.
Главный тренер «Рубина» обратил внимание на трагедию сразу после матча с «Локомотивом», начав
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