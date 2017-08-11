Бердыев, Рыжиков и Карадениз посетили панихиду по умершему болельщику ФК «Рубин»

Трагический инцидент произошел во время матча пятого тура чемпионата России, который прошел в среду, 9 августа, на поле «Казань Арены» и завершился вничью — 1:1. Поклоннику «Рубина» стало плохо на трибуне, его унесли на носилках к бригаде скорой помощи, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Вячеслав Грицков, скончавшийся в возрасте 60 лет, был судьей по гражданским делам Верховного суда республики Татарстан.

Гражданская панихида прошла в пятницу в Казани. Видеозапись с траурной церемонии, на которой присутствовали Бердыев, Рыжиков и Карадениз, была опубликована на официальном канале издания «Бизнес Online» в сети Youtube.