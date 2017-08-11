СМИ анонсировали переход в «Спартак» игрока сборной Аргентины

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Представители московского клуба накануне провели переговоры с агентом Гарая Жорже Мендесом в Испании. Об этом сообщает издание Superdeporte.

«Спартак» получил принципиальное согласие от «Валенсии», за которую играет Гарай, и самого игрока на переход. В пятницу, 11 августа, стороны должны обсудить последние незначительные детали, после чего может состояться сделка.

Ранее газета As сообщила, что Гарай договорился со «Спартаком» о личном контракте. По этому соглашению он будет зарабатывать €5 млн в год. «Валенсия» должна получить за игрока €25 млн.

Гарай уже выступал в чемпионате России. В 2014 году «Зенит» купил его у «Бенфики» за €6 млн, и в Санкт-Петербурге аргентинец провел два сезона. В 2015 году он стал чемпионом России, год спустя выиграл Кубок страны, а также дважды, в 2015 и 2016 годах, побеждал в Суперкубке.

В 2016 году Гарай перешел в «Валенсию» по настоянию жены, которая работает на испанском телевидении. В прошлом сезоне защитник сыграл за «Летучих мышей» в 27 матчах и забил 4 гола.

За сборную Аргентины он начал играть в 2007 году и к настоящему моменту провел за национальную команду 32 матча. На чемпионате мира в Бразилии он выиграл серебро, а спустя год стал серебряным призером Кубка Америки.