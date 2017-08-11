КДК не стал рассматривать эпизод с конфликтом Родолфо и Мамаева

Инцидент произошёл в подтрибунном помещении стадиона в Грозном в перерыве матча, в ходе которого футболисты устроили словесную перепалку.

«В рапортах делегата и инспектора матча о стычке Павла Мамаева и Родолфо в подтрибунном помещении ничего не указано. Поэтому КДК не рассматривал этот эпизод», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.