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11 августа 2017, 14:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК не стал рассматривать эпизод с конфликтом Родолфо и Мамаева

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матча 5-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Краснодар» (2:3) комитет не стал рассматривать эпизод с конфликтом футболиста грозненцев Родолфо и игрока краснодарского клуба Павла Мамаева.

Инцидент произошёл в подтрибунном помещении стадиона в Грозном в перерыве матча, в ходе которого футболисты устроили словесную перепалку.

«В рапортах делегата и инспектора матча о стычке Павла Мамаева и Родолфо в подтрибунном помещении ничего не указано. Поэтому КДК не рассматривал этот эпизод», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

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