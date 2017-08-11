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11 августа 2017, 14:32 | Футбол: Премьер-лига | Газета.Ру

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 150 тыс. рублей по итогам матча с «Арсеналом»

В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов по итогам матчей 5-го тура РФПЛ.

В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание <nobr>контрольно-дисциплинарного</nobr> комитета <span class=error>РФС</span> на котором были рассмотрены рапорты делегатов по итогам матчей 5-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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По результатам заседания тульский «Арсенал» получил штраф в размере 50 тыс. руб., а московский «Спартак» — 150 тыс. руб., передает корреспондент «Газеты.Ru» Мария Минина.

Перед началом матча «Арсенал» вышел из раздевалки на три минуты позже положенного времени, вследствие чего начало матча было задержано на две минуты, за что тульский клуб оштрафован на 50 тыс. руб.

В секторе болельщиков «Спартака» к 20-й минуте было зажжено до пяти файеров, на 21-й минуте выпущена ракетница, на 46-й минуте приведен в действие взрывпакет и на 55-й минуте болельщики скандировали ненормативную лексику.

«Спартак» за скандирование ненормативной лексики оштрафован на 40 тыс. руб. и на 110 тыс. руб. за использование и бросание пиротехники.

Спартак М
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