КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 150 тыс. рублей по итогам матча с «Арсеналом»

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По результатам заседания тульский «Арсенал» получил штраф в размере 50 тыс. руб., а московский «Спартак» — 150 тыс. руб., передает корреспондент «Газеты.Ru» Мария Минина.

Перед началом матча «Арсенал» вышел из раздевалки на три минуты позже положенного времени, вследствие чего начало матча было задержано на две минуты, за что тульский клуб оштрафован на 50 тыс. руб.

В секторе болельщиков «Спартака» к 20-й минуте было зажжено до пяти файеров, на 21-й минуте выпущена ракетница, на 46-й минуте приведен в действие взрывпакет и на 55-й минуте болельщики скандировали ненормативную лексику.

«Спартак» за скандирование ненормативной лексики оштрафован на 40 тыс. руб. и на 110 тыс. руб. за использование и бросание пиротехники.