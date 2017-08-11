Семин заявил, что первый раз слышит об интересе «Локомотива» к футболисту Веллитону
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин заявил агентству «Р-Спорт», что первый раз слышит об интересе железнодорожников к бывшему нападающему столичного «Спартака» бразильцу Веллитону.
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В четверг в бразильских СМИ появилась информация, что 30-летний бразилец расторг контракт с турецким «Кайсериспором»
«Первый раз слышу об этом (об интересе “Локомотива” к Веллитону). Форварда мы ищем, он должен быть», — сказал Семин в телефонном разговоре.
Веллитон перешел в «Спартак» летом 2007 года и выступал за «красно-белых» до 2014 года, успев провести 133 матча и забить в них 61 мяч. С 2014 по 2016 год он выступал за турецкий «Мерсин Идманюрду», из которого прошлым летом перешел в «Кайсериспор». В минувшем сезоне бразилец провел 28 матчей в чемпионате Турции, забил 12 мячей.
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