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11 августа 2017, 13:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Семин заявил, что первый раз слышит об интересе «Локомотива» к футболисту Веллитону

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин заявил агентству «Р-Спорт», что первый раз слышит об интересе железнодорожников к бывшему нападающему столичного «Спартака» бразильцу Веллитону.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Главный тренер московского футбольного клуба Локомотив Юрий <span class=error>Семин</span> заявил агентству Р-Спорт что первый раз слышит об интересе железнодорожников к бывшему нападающему столичного Спартака бразильцу Веллитону. Увеличить
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В четверг в бразильских СМИ появилась информация, что 30-летний бразилец расторг контракт с турецким «Кайсериспором» из-за задержки зарплаты и не исключил возможного продолжения карьеры в России. В свою очередь, riafan.ru сообщило, что «Локомотив» ведет переговоры с Веллитоном, который может пополнить состав железнодорожников на правах свободного агента.

«Первый раз слышу об этом (об интересе “Локомотива” к Веллитону). Форварда мы ищем, он должен быть», — сказал Семин в телефонном разговоре.

Веллитон перешел в «Спартак» летом 2007 года и выступал за «красно-белых» до 2014 года, успев провести 133 матча и забить в них 61 мяч. С 2014 по 2016 год он выступал за турецкий «Мерсин Идманюрду», из которого прошлым летом перешел в «Кайсериспор». В минувшем сезоне бразилец провел 28 матчей в чемпионате Турции, забил 12 мячей.

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