Веллитон близок к переходу в «Локомотив»
Бразильский нападающий Веллитон, известный по выступлениям за московский «Спартак», близок к возвращению в российскую
премьер-лигу. 30-летнего футболиста ждут в столичном «Локомотиве».
Веллитон расторг контракт с турецким «Кайсериспором» и готов к переходу в новый клуб. Высока вероятность возвращения бразильца в хорошо знакомую ему российскую
Веллитон отыграл семь лет в «Спартаке». Бразилец дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и трижды становился серебряным призером
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter