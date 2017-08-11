Веллитон близок к переходу в «Локомотив»

Веллитон расторг контракт с турецким «Кайсериспором» и готов к переходу в новый клуб. Высока вероятность возвращения бразильца в хорошо знакомую ему российскую премьер-лигу. Представители «Локомотива» ведут переговоры с агентами футболиста.

Веллитон отыграл семь лет в «Спартаке». Бразилец дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и трижды становился серебряным призером премьер-лиги.