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11 августа 2017, 13:49 | Футбол: Премьер-лига | Вести.Ru

Веллитон близок к переходу в «Локомотив»

Бразильский нападающий Веллитон, известный по выступлениям за московский «Спартак», близок к возвращению в российскую премьер-лигу. 30-летнего футболиста ждут в столичном «Локомотиве».

Веллитон расторг контракт с турецким «Кайсериспором» и готов к переходу в новый клуб. Высока вероятность возвращения бразильца в хорошо знакомую ему российскую премьер-лигу. Представители «Локомотива» ведут переговоры с агентами футболиста.

Веллитон отыграл семь лет в «Спартаке». Бразилец дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и трижды становился серебряным призером премьер-лиги.

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Семин заявил, что первый раз слышит об интересе «Локомотива» к футболисту Веллитону

Семин заявил, что первый раз слышит об интересе «Локомотива» к футболисту Веллитону

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин заявил агентству «Р-Спорт», что первый раз слышит об интересе железнодорожников к бывшему нападающему столичного «Спартака» бразильцу Веллитону.
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