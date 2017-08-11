Дриблер Витинью, борец Зе Луиш. Главные цифры тура

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87 процентов составила точность передач «Спартака» в матче против «Арсенала» (507 из 581) — это лучший показатель в туре. По количеству пасов красно-белые заняли второе место, а лидерство принадлежит «Динамо» — 547 из 654, 84 процента.

53 передачи в чужую штрафную выполнил «Зенит» в ничейной игре с «Уралом» (25 точных) — чаще в 5-м туре не отдавал никто.

61 процент единоборств выиграли футболисты «Спартака» во встрече с «Арсеналом» (105 из 173). Красно-белые — лучшая команда тура по суммарной борьбе.

32 острые передачи выполнил ЦСКА в игре против «Тосно», 15 из них дошли до адресата. Это первое место в рейтинге.

8 ударов нанес форвард «Анжи» Маркелов и пять раз попал в створ. Он стал самым бьющим футболистом тура и автором всех точных попаданий махачкалинцев, но помочь команде спастись от поражения в Хабаровске (0:2) не смог.

6 раз нарушали правила на форварде «Спартака» Зе Луише в матче с «Арсеналом». Чаще в туре не фолили ни на ком другом.

34 атакующих единоборства оказалось на счету Зе Луиша (21 — победное). Это первое место в туре, если оценивать и количество, и эффективность. Армеец Оланаре вступал в борьбу 39 раз, но вышел победителем лишь в 11 случаях. Дядюн из «Ростова» — 42 раза (10 побед).

17 раз вступал в отбор в матче с «Ахматом» опорный полузащитник «Краснодара» Каборе, в девяти случаях ему удавалось отнять мяч.

6 точных острых передач из шести попыток выполнил в Грозном полузащитник «Краснодара» Перейра.

12 раз вступал в дриблинг нападающий ЦСКА Витинью, девять попыток оказались удачными. Это первое место в туре, а удивителен показатель хотя бы потому, что бразилец появился на поле лишь на 57-й минуте.