Из ФК «Краснодар» уходит спортивный директор

— Мы изначально договаривались, что я приду в клуб на период до августа 2017 года, чтобы помочь «Краснодару» начать процесс по омоложению команды и смены поколений. Первую часть задуманного мы выполнили. Сейчас настал момент, когда я могу вернуться к своим проектам, которые нельзя дальше откладывать. Признателен руководству клуба за год, проведенный в «Краснодаре». Здесь у меня появилось немало друзей. Желаю «Краснодару» успехов и дальнейшего процветания. И, конечно, желаю подрастающим воспитанникам клубной Академии, среди которых много талантливых мальчишек, заиграть в Премьер-лиге за «Краснодар», — прокомментировал ситуацию Алексей Зинин.