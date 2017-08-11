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11 августа 2017, 15:12 | Футбол: Премьер-лига | Югополис

Из ФК «Краснодар» уходит спортивный директор

Алексей Зинин проработал в краснодарском клубе меньше года.

Алексей Зинин проработал в краснодарском клубе меньше года. Увеличить
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— Мы изначально договаривались, что я приду в клуб на период до августа 2017 года, чтобы помочь «Краснодару» начать процесс по омоложению команды и смены поколений. Первую часть задуманного мы выполнили. Сейчас настал момент, когда я могу вернуться к своим проектам, которые нельзя дальше откладывать. Признателен руководству клуба за год, проведенный в «Краснодаре». Здесь у меня появилось немало друзей. Желаю «Краснодару» успехов и дальнейшего процветания. И, конечно, желаю подрастающим воспитанникам клубной Академии, среди которых много талантливых мальчишек, заиграть в Премьер-лиге за «Краснодар», — прокомментировал ситуацию Алексей Зинин.
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