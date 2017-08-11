Кокорин расцвел при Манчини

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Еще совсем недавно Александр Кокорин воспринимался обществом как самый яркий пример футболиста — «прожигателя жизни». Будучи роскошно одаренным от природы, обладая несомненным талантом, он не спешил раскрыть свой потенциал хотя бы процентов на 70. После знаменитой вечеринки с элитным шампанским в Монако, где Кокорин повеселился с Павлом Мамаевым вскоре после бесславного вылета сборной России с Евро-2016, его имя и вовсе стало нарицательным.

Про закадычных друзей-тусовщиков даже сложили песню. Видеоклип на композицию с образами самих игроков быстро обрел бешеную популярность в интернете.

На фоне резонанса с отдыхом на Лазурном берегу Кокорин и Мамаев перестали вызываться в национальную команду на регулярной основе. По решению наставника Станислав Черчесова оба пропустили Кубок конфедераций — 2017, хотя зенитовец в июне был совершенно здоров и по крайней мере на словах горел желанием помочь партнерам. Тем более в нынешнем составе сборной 26-летний Кокорин — один из наиболее опытных игроков. Дебютировав в ее майке еще в 2011 году, сыграл 44 матча и забил 12 мячей.

Кажется, двери в главную команду страны закрыты перед ним и на чемпионат мира — 2018. По крайней мере, если Черчесов продолжит занимать свой пост. По косвенным признакам давно стало понятно, что отношения игрока и тренера, мягко говоря, не сложились. Так, после окончания выступлений сборной на КК Кокорин вместе с еще одним своим хорошим приятелем и коллегой по атаке «Зенита» Артемом Дзюбой (говорят, он также поссорился с Черчесовым и был изгнан со сбора перед турниром под предлогом травмы) выложил неоднозначное фото в инстаграме. Многие сочли демонстративно приложенную к носу ладонь аллюзией на нелюбимого тренера, отличительной манерой внешности которого являются усы.

Недавно Кокорин впервые удостоился серьезного признания на текущем месте работы.

Цитата Зенитовские болельщики выбрали его лучшим игроком команды в июле, чего раньше еще не случалось.

Окрыленный народным доверием, форвард публично объявил о желании вернуться в ряды сборной России, по которой он «соскучился». Кокорин посетовал на неучастие в Кубке конфедераций и вдруг вспомнил, что по-настоящему крупных турниров в его жизни будет не так-то и много. «Карьера пройдет быстро, а сожалеть потом можно очень долго», — заключил он.

Если еще в начале лета необходимость сборной в Кокорине ставилась бы под большое сомнение, то сейчас в его руках имеется весомый козырь в виде забитых голов. В семи матчах сезона (пять в РФПЛ, два в ЛЕ, в том числе 17 минут против «Бней Иегуды» в «ответке») спортсмен отличился пять раз и сделал две результативные передачи. Для сравнения, в предыдущем соревновательном году его лицевой счет ограничился десятью мячами.

И Кокорин нынче не просто забивает, а очень полезно действует по всему фронту атаки, помогает партнерам, активными действиями ставит в сложное положение соперников. Такой Кокорин — практически лидер самого могущественного клуба страны. Особенно эффективно он применил свои способности в домашнем матче против «Спартаке»: и забил, и отдал, и просто-напросто затерзал московскую защиту рывками и финтами. После игры славящийся ершистостью футболист не преминул посмеяться над поверженным противником в соцсетях. На фото Кокорин демонстрировал раскрытую ладонь: мол, «пятерку отгрузили» чемпиону страны.

Разительное преображение «Золотого мальчика» можно связывать и со стремлением сыграть на ЧМ-2018, и с приходом на тренерский мостик Роберто Манчини, и со сменой статуса в личной жизни. В начале июня Кокорин впервые стал отцом, а затем женился на давней подруге, матери своего сына Дарье Валитовой.

Конкуренция в линии нападения «Зенита», вероятно, тоже сыграла важную роль. Если после отъезда в Китай бразильца Халка в Питере, по существу, не оставалось альтернативы Кокорину и Дзюбе (возрастного Александра Кержакова не воспринимали всерьез ни Мирча Луческу, ни тем более Манчини), то с покупкой Дмитрия Полоза и особенно аргентинца Себастьяна Дриусси борьба за два места на переднем краю обострилась с новой, невиданной прежде силой.

Пока что лишними в этой четверке остаются поблекший Дзюба и новобранец Полоз. Однако доказывать собственную состоятельность приходится буквально на каждой тренировке. «Безмолвие» Кокорина в любой момент грозило бы усадить его на лавку. Поэтому расслабляться нельзя, конкуренты дышат в спину.

На счастье Кокорина, итальянец Манчини — это видно из его действий и высказываний — весьма доволен своим подопечным. Кстати, перед стартом сезона наставник поставил перед ним и Дзюбой важную стратегическую задачу — забить не менее 35 голов на двоих. Александр на данный момент идет строго по графику.

Похоже, опытный Манчини, в отличие от предшественников и Черчесова, наконец-то нашел ему правильную позицию на поле, переведя с фланга в центр.

Кокорин имеет поддержку и в самых главных кабинетах «Зенита». Например, президент клуба Сергей Фурсенко на днях отвесил в его адрес неожиданно сильную похвалу.

«Главная особенность Кокорина — его футбольный талант, который надо ценить, — цитирует функционера «Чемпионат.com». — Безусловно, он особенный. Его потенциал колоссален. Если он реализует все, что есть, он будет не только лучшим футболистом России, он будет лучшим футболистом Европы.

Честно сказать, Кокорин — очень хороший, простой, комфортный парень. Он занимается благотворительностью, никому об этом не говоря. Ведь в той же работе прессы самое простое — выцепить негативную деталь и начать ее смаковать".

Признанный специалист в понимании душевного состояния футболистов, наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев полагает, что проблемы Кокорина кроются в психологии.

«Кокорин, безусловно, очень одаренный футболист, но его качает то влево, то вправо, — приводит слова тренера «Советский спорт». — У него нет психологической устойчивости.

Цитата Гаджи Гаджиев Я помню, когда он начинал в «Динамо», этот фактор проявлялся: он мог выдать блестящую серию игр, затем как-то уйти в тень. Видимо, он любит жизнь, что тоже неплохо.

Видит, как расцветают девочки, зелень, солнце светит, море голубое. Жизнь она такая штука, ругать за это не стоит.

Самое главное, чтобы у игрока был стимул роста, чтобы он смотрел на других хороших футболистов и хотел подтянуться к ним.

У него есть большие способности. Реализация этих способностей — это в первую очередь его проблемы, а не тренера. Тренер ему должен только помогать. Играет сейчас он здорово, но уверен, что может еще лучше".