Остановите Кокорина! Символическая сборная тура
«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов пятого тура.
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Ярослав ГОДЗЮР (1) — 6,5*. Урал.
Не успел среагировать на едва заметное касание Кокорина и пропустил мяч под рукой. Но затем собрался и сохранил «Уралу» ничью с одним из лидеров.
Руслан КАМБОЛОВ (1) — 6,5. Рубин.
Без нареканий отработал в центре обороны в матче с «Локомотивом». «Рубин» пропустил уже после того, как Камболова заменили.
Соломон КВЕРКВЕЛИЯ (3) — 6,5. Локомотив.
Уже в добавленное время забил в ворота бывшего клуба, продлив беспроигрышную серию «Локомотива».
Сверрир ИНГАСОН (1) — 6,5. Ростов.
Самый центральный из защитников «Ростова» уверенно сыграл с «Динамо». Вышел победителем из множества единоборств, совершил больше всех выносов. Третья подряд игра на ноль — награда за старания.
Алан ДЗАГОЕВ (1) — 6,5. ЦСКА.
Забил победный гол почти сразу после выхода на замену. Имел еще несколько голевых моментов, но увеличить преимущество армейцев не сумел.
Леандро ПАРЕДЕС (2) — 6,5. Зенит.
Дирижер петербургских атак и в Екатеринбурге был бесподобен. Отдал массу точных передач, отлично подавал угловые.
Марио ПАШАЛИЧ (1) — 6,5. Спартак.
Солидный дебют хорвата в основе
Александр ЗУЕВ (1) — 6,5. Ростов.
Номинально был привязан к левому флангу, но на деле перемещался по всему фронту атаки. Однажды мог забить, но в начале второго тайма Шунин отбил плотный удар Зуева.
Александр КОКОРИН (3) — 6,5. Зенит.
В огне. Забил четвертый мяч в пяти турах. На этот раз, правда, этого хватило «Зениту» лишь для ничьей в Екатеринбурге.
Мирослав МАРКОВИЧ (1) — 6,5.
Впервые вышел в стартовом составе и сразу же принес хабаровскому клубу историческую победу.
Иван ИГНАТЬЕВ (1) — 6,5. Краснодар.
Очередной талант из академии «быков» забил свой первый гол в чемпионате, да еще и в добавленное время. Принес команде победу над «Ахматом».
* — Оценка «СЭ» в туре
В скобках — количество попаданий в сборные «СЭ».
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