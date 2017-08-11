Остановите Кокорина! Символическая сборная тура

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Ярослав ГОДЗЮР (1) — 6,5*. Урал.

Не успел среагировать на едва заметное касание Кокорина и пропустил мяч под рукой. Но затем собрался и сохранил «Уралу» ничью с одним из лидеров.

Руслан КАМБОЛОВ (1) — 6,5. Рубин.

Без нареканий отработал в центре обороны в матче с «Локомотивом». «Рубин» пропустил уже после того, как Камболова заменили.

Соломон КВЕРКВЕЛИЯ (3) — 6,5. Локомотив.

Уже в добавленное время забил в ворота бывшего клуба, продлив беспроигрышную серию «Локомотива».

Сверрир ИНГАСОН (1) — 6,5. Ростов.

Самый центральный из защитников «Ростова» уверенно сыграл с «Динамо». Вышел победителем из множества единоборств, совершил больше всех выносов. Третья подряд игра на ноль — награда за старания.

Алан ДЗАГОЕВ (1) — 6,5. ЦСКА.

Забил победный гол почти сразу после выхода на замену. Имел еще несколько голевых моментов, но увеличить преимущество армейцев не сумел.

Леандро ПАРЕДЕС (2) — 6,5. Зенит.

Дирижер петербургских атак и в Екатеринбурге был бесподобен. Отдал массу точных передач, отлично подавал угловые.

Марио ПАШАЛИЧ (1) — 6,5. Спартак.

Солидный дебют хорвата в основе красно-белых. Выиграл 10 единоборств, совершил 4 отбора, точность передач — 91 процент. Самое главное, отдал голевую передачу на Промеса после выхода два в одного.

Александр ЗУЕВ (1) — 6,5. Ростов.

Номинально был привязан к левому флангу, но на деле перемещался по всему фронту атаки. Однажды мог забить, но в начале второго тайма Шунин отбил плотный удар Зуева.

Александр КОКОРИН (3) — 6,5. Зенит.

В огне. Забил четвертый мяч в пяти турах. На этот раз, правда, этого хватило «Зениту» лишь для ничьей в Екатеринбурге.

Мирослав МАРКОВИЧ (1) — 6,5. СКА-Хабаровск.

Впервые вышел в стартовом составе и сразу же принес хабаровскому клубу историческую победу.

Иван ИГНАТЬЕВ (1) — 6,5. Краснодар.

Очередной талант из академии «быков» забил свой первый гол в чемпионате, да еще и в добавленное время. Принес команде победу над «Ахматом».

* — Оценка «СЭ» в туре

В скобках — количество попаданий в сборные «СЭ».