ФК «Урал» имеет предложение от зарубежного клуба по трансферу Лунгу

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«На данный момент у нас есть предложение от одного зарубежного клуба по поводу Чисамбы. Этот игрок многое сделал для нашего клуба, и если предложение нас устроит, то мы, конечно, его отпустим», — сказал Иванов.

Лунгу перешел в «Урал» в 2010 году и провел в составе клуба 137 матчей, забив семь мячей.