ФК «Урал» имеет предложение от зарубежного клуба по трансферу Лунгу
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб «Урал» имеет предложение о трансфере 26-летнего замбийского полузащитника команды Чисамбы Лунгу. Об этом ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
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«На данный момент у нас есть предложение от одного зарубежного клуба по поводу Чисамбы. Этот игрок многое сделал для нашего клуба, и если предложение нас устроит, то мы, конечно, его отпустим», — сказал Иванов.
Лунгу перешел в «Урал» в 2010 году и провел в составе клуба 137 матчей, забив семь мячей.
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