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11 августа 2017, 12:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Урал» имеет предложение от зарубежного клуба по трансферу Лунгу

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб «Урал» имеет предложение о трансфере 26-летнего замбийского полузащитника команды Чисамбы Лунгу. Об этом ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Как рассказал ТАСС президент Урала Григорий Иванов если предложение устроит клуб то игрок будет продан. Увеличить
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«На данный момент у нас есть предложение от одного зарубежного клуба по поводу Чисамбы. Этот игрок многое сделал для нашего клуба, и если предложение нас устроит, то мы, конечно, его отпустим», — сказал Иванов.

Лунгу перешел в «Урал» в 2010 году и провел в составе клуба 137 матчей, забив семь мячей.

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