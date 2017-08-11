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11 августа 2017, 11:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» объявил об уходе Зинина с поста спортивного директора

Согласно изначальным договорённостям спортивный директор «Краснодар» Алексей Зинин покинул свой пост, который занимал с октября 2016 года.

«Мы изначально договаривались, что я приду в клуб на период до августа 2017 года, чтобы помочь «Краснодару» начать процесс по омоложению команды и смене поколений. Первую часть задуманного мы выполнили. Сейчас настал момент, когда я могу вернуться к своим проектам, которые нельзя дальше откладывать.

Признателен руководству клуба за год, проведённый в «Краснодаре». Хочу сказать тёплые слова в адрес Сергея Николаевича Галицкого, Владимира Леонидовича Хашига, Арама Ардашевича Фундукяна, Игоря Михайловича Шалимова и всех сотрудников клуба. Здесь у меня появилось немало друзей. Желаю «Краснодару» успехов и дальнейшего процветания! И конечно, желаю подрастающим воспитанникам клубной академии, среди которых много талантливых мальчишек, заиграть в Премьер-Лиге за «Краснодар», — цитирует Зинина пресс-служба «быков».

«Мы благодарны Алексею Николаевичу Зинину за его работу в нашем клубе. Нам было приятно сотрудничать с ним, и от имени всего коллектива ФК “Краснодар” искренне желаю ему успехов в реализации его собственных проектов», — отметил Владимир Хашиг, генеральный директор «Краснодара».

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