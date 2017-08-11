Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30653664/
11 августа 2017, 11:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Футболист «Зенита» Нету может перейти в «Фенербахче»

ТАСС, 11 августа. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» сделал петербургскому «Зениту» предложение о переходе защитника Луиша Нету. Об этом сообщает портал Sporx.

По информации издания, «Зенит» готов продать 29-летнего португальца за €4 млн.

Главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини не возражает против сделки.

Нету выступает за «Зенит» с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч. В нынешнем сезоне португалец принял участие в трех матчах чемпионата России и двух Лиги Европы.

Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 10 октября в России

Хоккеист Денисов ставит перед собой цель выступить на Олимпиаде-2018

"Рома" заинтересована в приобретении футболиста "Спартака" Промеса

ФК "Урал" имеет предложение от зарубежного клуба по трансферу Лунгу