СМИ: Футболист «Зенита» Нету может перейти в «Фенербахче»

По информации издания, «Зенит» готов продать 29-летнего португальца за €4 млн.

Главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини не возражает против сделки.

Нету выступает за «Зенит» с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч. В нынешнем сезоне португалец принял участие в трех матчах чемпионата России и двух Лиги Европы.

Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года.