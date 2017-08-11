СМИ: Футболист «Зенита» Нету может перейти в «Фенербахче»
ТАСС, 11 августа. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» сделал петербургскому «Зениту» предложение о переходе защитника Луиша Нету. Об этом сообщает портал Sporx.
По информации издания, «Зенит» готов продать 29-летнего португальца за €4 млн.
Главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини не возражает против сделки.
Нету выступает за «Зенит» с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч. В нынешнем сезоне португалец принял участие в трех матчах чемпионата России и двух Лиги Европы.
Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года.
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