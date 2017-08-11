Тормоз «Зенита», драка в Грозном и ренессанс по-ростовски

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Первая потеря «Зенита».

На исходе 1/6 части турнира в таблице не осталось команд, не терявших очки. В Екатеринбурге неожиданно оступился «Зенит» (1:1). Мало кто ждал осечки лидера в матче с «Уралом» после сверхубедительного разгрома «Спартака» (5:1), но то ли слишком малый промежуток между играми (лишь два полных дня), либо неконтролируемая расслабленность на фоне серьезного свершения сделали-таки свое черное дело.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 17:30 1:1 Урал Зенит

Более того, питерцам пришлось отыгрываться. Они «горели» по истечении первого тайма, когда прострел в штрафной гостей замкнул Эрик Бикфалви. У этого исполнителя, как, к слову, и у наставника «Урала» Александра Тарханова, имелся огромный зуб (вернее, клык) на сине-бело-голубой клуб.

Румын был одним из трех удаленных «шмелей» в скандальном дебюте «Зенита» на «Санкт-Петербурге» в концовке прошлого чемпионата. Ту встречу очень долго обсуждали, и вот теперь «Уралу» удалось совершить своего рода сатисфакцию.

Пятый гол в сезоне (четвертый в РФПЛ) провел Александр Кокорин, который неожиданно ярко заиграл при Роберто Манчини. После матча он продолжил выкладывать в инстаграм собственные фото с демонстрацией раскрытой ладони. Если после «Спартака» эта пятерня означала количество мячей в воротах Артема Реброва, то теперь символизировало бомбардирский улов самого Кокорина.

«Почин» «Зенита» поддержал «Локомотив», сумевший спастись от поражения «Рубину» в Казани в добавленное время (1:1).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 19:30 2:0 Спартак М Арсенал Т

Трансферный сериал «Спартака».

Едва оправившись от шока в Питере, Массимо Каррера бросил против тульского «Арсенала» (2:0) большую группу свежих исполнителей. Привычным вожакам одновременно с воспитательной мерой был предоставлен отдых перед статусным дерби с ЦСКА в субботу.

Дмитрий Комбаров, Фернандо, Сальваторе Боккетти просидели весь матч на скамейке запасных, а капитан Денис Глушаков вынужденно заменил юного Артема Тимофеева, который, увы, получил тяжелую травму колена и выбыл из строя на полгода.

Никак не окончится история с то ли решенным, то ли не очень переходом в «Спартак» аргентинского защитника испанской «Валенсии» Эсекьеля Гарая и нападающего бразильского «Гремио» Луана в общей сложности примерно за €40 млн. Первый продолжает хранить гробовое молчание. При этом известно, что в свое время Гарай покинул «Зенит» из-за жены, не желавшей жить в России.

Луан, которого называют одним из лучших игроков национального чемпионата, успел опровергнуть заявление президента собственного клуба, который уже попрощался с нападающим в СМИ. По словам бразильца, босс чуть ли не насильно жаждет выпихнуть его из команды. Между тем капитан сборной Бразилии Неймар категорически не рекомендовал соотечественнику ехать в Москву. Мол, своим мастерством Луан заслуживает более солидную лигу и клуб. А «Гремио» воспользовался паузой и предложил лидеру продлить контракт на улучшенных условиях.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 10.08.2017, 20:00 2:3 Ахмат Краснодар

Драка в Грозном.

Матчи в чеченской столице редко бывают скучными, вот и теперь «Ахмат» с «Краснодаром» выдали задорный спектакль с решающим голом молодого «быка» Ивана Игнатьева в компенсированное время (2:3). Правда, футбол на этот раз омрачила неспортивная выходка бразильского легионера хозяев Родолфо и Павла Мамаева.

В концовке первого тайма игроки неожиданно сцепились прямо на поле. Если верить информации чеченского журналиста Адама Зубайраева, причиной конфликта стало оскорбление.

Мамаев якобы обозвал Родолфо «обезьяной», а тот, прекрасно освоивший русский язык за долгие годы выступлений в России и на Украине, поспешил вступиться за поруганную честь.

Оппоненты получили по желтой карточке, но после свистка на перерыв продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении. В середине второго тайма тренеры наконец заменили смутьянов от греха подальше. Уже после встречи грозненская пресс-служба сообщила, что Мамаев попросил прощения у обиженного им иностранца. Извинения были приняты.

Любопытно, что в этом же туре произошла еще одна резонансная стычка. В матче «Рубин» — «Локомотив» (1:1) нешуточно повздорили игроки сборной России Федор Кудряшов и Дмитрий Тарасов. Причем последний, известный непростым характером, затем через соцсети предложил казанцу забить «стрелку» в любом московском ресторане и «разобраться как мужики».

Кудряшов оказался не готов к продолжению конфронтации.

«Я только тебя успокоить хотел, чтобы ты никому не наварил!» — прокомментировал он «вызов» в инстаграме.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 20:00 1:0 Ростов Динамо М

«Ростов» зажигает без Бердыева.

После ухода главного творца успехов «Ростова» в последние годы Курбана Бердыева и почти всех игроков основного состава клубу с берегов Дона пророчили неминуемый крах. Считалось, что коренным образом обновленные желто-синие превратятся в главного кандидата на вылет в ФНЛ. Однако сейчас «Ростов» удивляет под руководством Леонида Кучука.

Как и старый вариант команды, нынешний мало забивает и практически не пропускает.

Начав с ничьей с «Уралом» (1:1) и поражения от «Ахмата» (0:1) при равной игре, ростовчане затем одержали три кряду победы со своим излюбленным еще в бердыевские времена счетом 1:0 (над «Амкаром», «Анжи» и «Динамо»).

И пусть повержены оказались не самые сильные представители Премьер-лиги, «Ростов» Кучука уже доказал, что считаться с ним придется не меньше, чем с предыдущим.

Десять очков, третье-четвертое место на пару с «Краснодаром» — это гораздо круче, чем ждали от команды даже самые преданные поклонники. Особенно радует, что по-прежнему в большом порядке столпы «Ростова» Александр Гацкан и Тимофей Калачев. Они и забивают, и отдают, и новичков за собой ведут. Здесь даже вратарь Сергей Песьяков, окончательно списанный в «Спартаке», вдруг принялся оформлять «сухарь» за «сухарем». Кажется, «ожили» и другие известные исполнители, на ком уже было поставили крест: Сергей Паршивлюк, Владимир Дядюн, Павел Могилевец…

Успехи «маленьких».

Все меньше нулей остается в графах турнирной таблицы. Первую победу в РФПЛ в своей истории одержал «СКА-Хабаровск».

Дальневосточники огорчили своего бывшего тренера Александра Григоряна, поставив его на грань увольнения из «Анжи» (2:0).

Исторический, победный гол армейцев провел сербский новобранец Мирослав Маркович, лишь на днях дозаявленный за «СКА» и впервые получивший место в основном составе.

Только в пятом туре первое очко заработал «Амкар». В родной Перми подопечные Гаджи Гаджиева не уступили бодрой «Уфе» (0:0). С другой стороны, в первом тайме хозяева не реализовали пенальти и, соответственно, все еще не имеют забитых мячей.