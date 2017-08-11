Агент Гарая улетел в Испанию на переговоры с «Валенсией»
Футбольный агент защитника Эсекьеля Гарая Жорже Мендеш отправился в Испанию, где проведет переговоры с руководством «Валенсии», которое касается трансфера аргентинца в московский «Спартак».
Отмечается, что в приобретении Гарая заинтересован главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера.
«Летучие мыши» рассчитывают выручить от продажи 30-летнего игрока не менее 22 миллионов евро.
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