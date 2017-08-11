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11 августа 2017, 8:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рома» заинтересована в приобретении футболиста «Спартака» Промеса

ТАСС, 11 августа. Итальянский футбольный клуб «Рома» рассчитывает приобрести нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, если сорвется сделка по покупке Рияда Мареза у английского «Лестера». Об этом сообщает римское издание Il Messaggero.

По данным газеты, римский клуб ищет замену ушедшему в «Ливерпуль» Мохаммеду Салаху.

Отмечается, что в сферу интересов «Ромы» также попали Мунир Эль-Хаддади из «Барселоны» и Доменико Берарди из «Сассуоло».

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. По данным сайта Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €20 млн. В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел за красно-белых пять матчей, в которых забил четыре мяча.

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