«Рома» заинтересована в приобретении футболиста «Спартака» Промеса

По данным газеты, римский клуб ищет замену ушедшему в «Ливерпуль» Мохаммеду Салаху.

Отмечается, что в сферу интересов «Ромы» также попали Мунир Эль-Хаддади из «Барселоны» и Доменико Берарди из «Сассуоло».