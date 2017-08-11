«Рома» заинтересована в приобретении футболиста «Спартака» Промеса
ТАСС, 11 августа. Итальянский футбольный клуб «Рома» рассчитывает приобрести нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, если сорвется сделка по покупке Рияда Мареза у английского «Лестера». Об этом сообщает римское издание Il Messaggero.
По данным газеты, римский клуб ищет замену ушедшему в «Ливерпуль» Мохаммеду Салаху.
Отмечается, что в сферу интересов «Ромы» также попали Мунир
Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. По данным сайта Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €20 млн. В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел за
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