СМИ: «Локомотив» предложил €7 млн за футболиста «Нанта» Салу

По данным газеты, железнодорожники предложили за 26-летнего форварда около €7 млн.

Сала перешел в «Нант» в 2015 году из «Бордо», с 2012 по 2015 год он выступал на правах аренды за «Орлеан», «Ньор» и «Кан». В прошлом сезоне он провел в чемпионате Франции 34 матча и забил 12 голов. По данным сайта Transfermarkt, контракт игрока рассчитан до 2020 года, трансферная стоимость оценивается в €4,5 млн.