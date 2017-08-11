СМИ: «Локомотив» предложил €7 млн за футболиста «Нанта» Салу
ТАСС, 11 августа. Московский футбольный клуб «Локомотив» намерен приобрести аргентинского нападающего французского «Нанта» Эмилиано Салу. Об этом сообщает издание L’Equipe.
По данным газеты, железнодорожники предложили за 26-летнего форварда около €7 млн.
Сала перешел в «Нант» в 2015 году из «Бордо», с 2012 по 2015 год он выступал на правах аренды за «Орлеан», «Ньор» и «Кан». В прошлом сезоне он провел в чемпионате Франции 34 матча и забил 12 голов. По данным сайта Transfermarkt, контракт игрока рассчитан до 2020 года, трансферная стоимость оценивается в €4,5 млн.
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