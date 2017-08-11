Кононов считает, что по игре «Ахмат» ни в чем не уступил ФК «Краснодар» в матче ЧР

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Встреча, прошедшая в четверг в Грозном, завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:2. У победителей мячи забили Александр Мартынович (53-я минута), Виктор Классон (76) и Иван Игнатьев (90+2). У хозяев отличились Исмаэль Лима (73) и Антон Швец (90).

«Будем разбирать игру. В том, что пропустили три гола, виновата вся команда. Игра была хорошей, живой со стороны обеих команд. Каждый из соперников мог как проиграть, так и выиграть. У “Краснодара” сложилось удачнее с реализацией моментов. Но не думаю, что мы в чем-то уступали им по игре. Думаю, игра была равной, но удачливее были соперники», — сказал после матча Кононов, слова которого приводятся на сайте «Ахмата».

В первом тайме матча хавбек гостей Павел Мамаев и защитник «Ахмата» Родолфо устроили стычку на поле, а в перерыве в подтрибунном помещении произошла потасовка. По сообщению журналиста Адама Зубайраева, стычка была вызвана расистскими высказываниями полузащитника «Краснодара». Во время конфликта, по словам Зубайраева, в адрес Родолфо со стороны Мамаева прозвучало слово «обезьяна». Позже Мамаев принес Родолфо извинения, которые были приняты защитником «Ахмата».