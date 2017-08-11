Игрок «Краснодара» назвал бразильца из «Ахмата» обезьяной и спровоцировал драку

«Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфу как я и предполагал “обезьяна” в подтрибунке из-за этого началась стычка!», — говорится в сообщении Зубайраева (орфография и пунктуация сохранены).

По данным спортивных СМИ, в первом тайме встречи, состоявшейся в четверг, 10 августа, между Мамаевым и Родолфо возникла стычка из-за расистского высказывания россиянина. В подтрибунном помещении их конфликт перерос в драку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфу как я и предполагал "обезьяна" в подтрибунке из за этого началась стычка!</p>— Adam Zubayraev (@AdamZubayraev) <a href="https://twitter.com/AdamZubayraev/status/895706014099673088">10 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как отмечает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «Краснодара», Мамаев принес свои извинения, которые игрок «Ахмата» принял.

Как сообщал «Югополис», матч завершился победой краснодарцев со счетом 3:2.