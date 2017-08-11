Игрок «Краснодара» назвал бразильца из «Ахмата» обезьяной и спровоцировал драку
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал бразильского защитника грозненского «Ахмата» Родолфо обезьяной и спровоцировал драку с ним в перерыве матча. Об этом в своем Твиттере сообщил чеченский журналист Адам Зубайраев.
«Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфу как я и предполагал “обезьяна” в подтрибунке
По данным спортивных СМИ, в первом тайме встречи, состоявшейся в четверг, 10 августа, между Мамаевым и Родолфо возникла стычка
Как отмечает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на
Как сообщал «Югополис», матч завершился победой краснодарцев со счетом 3:2.
Напомним, Мамаев не вызывается в национальную команду с 2016 года, когда он вместе с другим футболистом — Александром Кокориным — устроил скандальную вечеринку в одном из ночных клубов
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