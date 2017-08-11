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11 августа 2017, 9:17 | Футбол: Премьер-лига | Югополис

Игрок «Краснодара» назвал бразильца из «Ахмата» обезьяной и спровоцировал драку

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал бразильского защитника грозненского «Ахмата» Родолфо обезьяной и спровоцировал драку с ним в перерыве матча. Об этом в своем Твиттере сообщил чеченский журналист Адам Зубайраев.

«Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфу как я и предполагал “обезьяна” в подтрибунке из-за этого началась стычка!», — говорится в сообщении Зубайраева (орфография и пунктуация сохранены).

По данным спортивных СМИ, в первом тайме встречи, состоявшейся в четверг, 10 августа, между Мамаевым и Родолфо возникла стычка из-за расистского высказывания россиянина. В подтрибунном помещении их конфликт перерос в драку.

Как отмечает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «Краснодара», Мамаев принес свои извинения, которые игрок «Ахмата» принял.

Как сообщал «Югополис», матч завершился победой краснодарцев со счетом 3:2.

Напомним, Мамаев не вызывается в национальную команду с 2016 года, когда он вместе с другим футболистом — Александром Кокориным — устроил скандальную вечеринку в одном из ночных клубов Монте-Карло.
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