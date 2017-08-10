Футболист «Краснодара» Мамаев извинился за стычку с Родолфо в матче с «Ахматом»

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Ранее СМИ сообщили о потасовке между Мамаевым и Родолфо в перерыве матча пятого тура чемпионата России между командами, который прошел в Грозном. Победу одержал «Краснодар» со счетом 3:2.

«Никакой потасовки не было. Уходя на перерыв, игроки на высоких тонах продолжили выяснять отношения из-за ситуации, которую на поле спровоцировал Мамаев, — рассказали в пресс- службе. — После игры Мамаев принес извинения. Родолфо их принял».

Победа позволила «Краснодару» подняться на третье место в таблице чемпионата России, команда набрала 10 очков в пяти матчах. «Ахмат» опустился на шестую позицию, потерпев второе поражение подряд после трех побед на старте чемпионата, в активе клуба из Грозного девять очков.