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10 августа 2017, 23:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Краснодара» Мамаев извинился за стычку с Родолфо в матче с «Ахматом»

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболист «Краснодара» Павел Мамаев извинился перед защитником «Ахмата» Родолфо за стычку, которая произошла между игроками во время матча Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) в Грозном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

Футболист Краснодара Мамаев извинился за стычку с Родолфо в матче с Ахматом - Фото Увеличить
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Ранее СМИ сообщили о потасовке между Мамаевым и Родолфо в перерыве матча пятого тура чемпионата России между командами, который прошел в Грозном. Победу одержал «Краснодар» со счетом 3:2.

«Никакой потасовки не было. Уходя на перерыв, игроки на высоких тонах продолжили выяснять отношения из-за ситуации, которую на поле спровоцировал Мамаев, — рассказали в пресс- службе. — После игры Мамаев принес извинения. Родолфо их принял».

Победа позволила «Краснодару» подняться на третье место в таблице чемпионата России, команда набрала 10 очков в пяти матчах. «Ахмат» опустился на шестую позицию, потерпев второе поражение подряд после трех побед на старте чемпионата, в активе клуба из Грозного девять очков.

10.08.2017 20:00 Зрители 17342 основной раунд: 5-й тур Ахмат Арена
Ахмат 2:3 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Олег Кононов Игорь Шалимов
Голы
73′ Силва Лима Исмаэл  
90′ Антон Швец (Силва Лима Исмаэл, Риз. Уциев) 23
4 Александр Мартынович (А. Гранквист, М. Перейра) 53′
16 Виктор Классон 76′
85 Иван Игнатьев (М. Перейра) 90+2′
Составы
Евгений Городов 16
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Олег Иванов 19
Антон Швец 23
Лео Жаба 8
70′ Филипе Сампайю 94
Силва Лима Исмаэл 11
63′ Магомед Митришев 95
Беким Балай 18
42′ 65′ Дантас Биспу Родолфу 2
Бернард Бериша 77
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович 30′
6 Андреас Гранквист (к)
33 Маурисио Перейра
85 Иван Игнатьев
77 Шарль Каборе
17 Павел Мамаев 68′ 42′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7 Вандерсон Масиэл 76′
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский 29′ 25′
30 Роман Шишкин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
13 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 8
9 Угловые 6
12 Фолы 17
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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