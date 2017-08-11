«Ахмат»: После игры Мамаев извинился перед Родолфо, наш игрок принял извинения
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пресс-службы «Ахмата» Казбек Хаджиев прокомментировал конфликт, произошедший между защитником грозненской команды Родолфо и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.
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Инцидент произошёл в подтрибунном помещении стадиона в Грозном в перерыве матча 5-го тура российской
«На поле Мамаев сказал неприятное слово («обезьяна». — Прим. «Чемпионата»). Когда команды уходили в подтрибунное помещение, нашему футболисту, естественно, не понравилось, что Мамаев такое сказал. Они словесно повыясняли отношения и разошлись по раздевалкам. Именно словесно, драки не было.
После игры Мамаев подошёл, извинился, они обнялись, и Родолфо тоже его похлопал по плечу. Наш игрок принял извинения. Мне кажется, неправильно такие моменты вносить в протокол матча. Конфликт исчерпан, — заявил Хаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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