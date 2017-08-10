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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30649664/
10 августа 2017, 22:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Краснодарская академия. «Быки» опять огорчили Кононова

Год назад «быки» расстались с тренером, предпочтя Игоря Шалимова, а теперь обыграли его в Грозном. Победу гостям снова принес их собственный воспитанник.

Победу гостям снова принес их собственный воспитанник. Увеличить
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Встреча началась настолько нервно и грубо, словно на поле вышли не просто соперники, пусть и принципиальные, преследующие с недавних пор одинаковые турнирные цели, а лютые враги, накопившие злость и обиду. Особенно усердствовал Газинский: для разминки он вытолкал за бровку Уциева, для затравки повалил на газон Швеца. Капитан «Ахмата» стерпел, смолчал, зато новичок команды взвился и пошел на «быка» в лобовую словесную атаку. Их разняли, но развитие эпизода не заставило себя долго ждать. В середине тайма Газинский на ровном месте, в середине поля, врезался в Швеца обеими ногами, в кровь расколотил оппоненту лодыжку — и сам же крепко травмировался. С поля его, так и не успевшего сделать ничего полезного, унесли на руках.

По обыкновению грязновато играл и Мартынович, причем тоже с большим вредом для собственного, а не чужого здоровья. Протаранил Митришева, после чего долго корчился от боли, держась за бедро. Насел в прыжке на Лео Жаба, двинул тому локтем в ухо — и пострадал при приземлении. В общем, в вечернем грозненском воздухе пахло конфликтами, но никак не футболом. Его было намного меньше, чем стычек. Нервная обстановка, сразу установившая на поле, приводила к спешке и нескончаемому браку в передачах и ударах. За весь тайм команды создали всего по одному подлинно голевому моменту, но Лео Жаба, убежав один на один с Синицыным, промедлил с ударом и был накрыт Каборе, а Перейра, оказавшись на чистой ударной позиции в десяти метрах от ворот, пробил прямо в Городова.

Не получалась игра, вероятно, и по той причине, что Олег Кононов знает «Краснодар» почти наизусть и нейтрализовал его конструктивные свойства по всем пунктам, «Ахмат» же за два месяца под его управлением еще не достиг того качества футбола и сыгранности, за счет которых мог бы справляться с клубами из авангарда премьер-лиги, да и Игорь Шалимов, в свою очередь, в курсе тренерских воззрений бывшего шефа. В итоге страсти у обеих команд было — хоть отбавляй, а сотворить что-нибудь дельное ни у кого не получалось.

В перерыве, как рассказали очевидцы, под трибунами дошло-таки до потасовки, самыми активными участниками которой стали Мамаев и Родолфу. Грозовая разрядка, однако, не освежила атмосферу, и негативные эмоции выплеснулись, очевидно, не полностью: во втором тайме соперники относились один к другому все с тем же неуважением. Дошло до того, что Митришев бородатым истребителем опрокинул навзничь подпрыгнувшего Синицына. И хотя потом искренне извинялся, списывая инцидент на азарт борьбы, вряд ли у вратаря от этого перестал саднить отбитый бок.

Гол «Краснодара» вполне естественно при таком содержании матча вылепился из очередного эпизода битвы. При подаче углового все, кто находился в штрафной хозяев, так усердно толкались и пихались, что толком попасть по мячу не смог никто, тот срикошетил в пустую зону, и сориентировавшийся быстрее всех Мартынович в падении переправил в ворота.

Реакция Кононова была крайне решительной: в игру один за другим вбежали Балай с Беришей, а потом и новичок Исмаэл. И именно он, еще не успев толком осмотреться и освоиться, нагло вызвался пробить штрафной — и закрутил мяч в ближний угол так лихо, что Синицын сумел отбить мяч только в сетку.

Но Шалимов недаром, наверное, занял место Кононова — результативные замены умеет делать и он. Не желая мириться с потерей очков, краснодарский наставник отправил на поле Классона, причем заменил не 18-летнего бомбардира дубля Игнатьева, который в течение матча ничем не выделялся, а Вандерсона Масиэла. Тут-то у гостей получилась, наконец, и многоходовка, и острая передача в центр штрафной. Городов на выходе поймал воздух, и Классону оставалось лишь не попасть мячом в защитников.

И только с этой минуты начался футбол. «Ахмат» в концовке, естественно, атаковал больше, практически наседал, и в отместку за успех Мартыновича помог проделать то же самое Швецу, причем тоже после навеса. А затем выяснилось, почему Шалимов оставил на поле Игнатьева. Уже в компенсированное время этот мальчишка, словно и не было за плечами 90 минут беготни, легконого выскочил на ворота по месту левого инсайда и аккуратно запустил мяч под вратарем.

Удивительное и приятное для нашего футбола обстоятельство: уже во втором матче со старта сезона «Краснодар» вырывает победу на последних секундах благодаря голам собственных юных воспитанников.

Возможно, когда они подрастут, футбола в чемпионате России станет больше, чем борьбы.

10.08.2017 20:00 Зрители 17342 основной раунд: 5-й тур Ахмат Арена
Ахмат 2:3 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Олег Кононов Игорь Шалимов
Голы
73′ Силва Лима Исмаэл  
90′ Антон Швец (Силва Лима Исмаэл, Риз. Уциев) 23
4 Александр Мартынович (А. Гранквист, М. Перейра) 53′
16 Виктор Классон 76′
85 Иван Игнатьев (М. Перейра) 90+2′
Составы
Евгений Городов 16
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Олег Иванов 19
Антон Швец 23
Лео Жаба 8
70′ Филипе Сампайю 94
Силва Лима Исмаэл 11
63′ Магомед Митришев 95
Беким Балай 18
42′ 65′ Дантас Биспу Родолфу 2
Бернард Бериша 77
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович 30′
6 Андреас Гранквист (к)
33 Маурисио Перейра
85 Иван Игнатьев
77 Шарль Каборе
17 Павел Мамаев 68′ 42′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7 Вандерсон Масиэл 76′
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский 29′ 25′
30 Роман Шишкин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
13 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 8
9 Угловые 6
12 Фолы 17
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Футболист «Краснодара» Мамаев извинился за стычку с Родолфо в матче с «Ахматом»

Футболист «Краснодара» Мамаев извинился за стычку с Родолфо в матче с «Ахматом»

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболист «Краснодара» Павел Мамаев извинился перед защитником «Ахмата» Родолфо за стычку, которая произошла между игроками во время матча Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) в Грозном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грозненского клуба.
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