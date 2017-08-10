Краснодарская академия. «Быки» опять огорчили Кононова

Встреча началась настолько нервно и грубо, словно на поле вышли не просто соперники, пусть и принципиальные, преследующие с недавних пор одинаковые турнирные цели, а лютые враги, накопившие злость и обиду. Особенно усердствовал Газинский: для разминки он вытолкал за бровку Уциева, для затравки повалил на газон Швеца. Капитан «Ахмата» стерпел, смолчал, зато новичок команды взвился и пошел на «быка» в лобовую словесную атаку. Их разняли, но развитие эпизода не заставило себя долго ждать. В середине тайма Газинский на ровном месте, в середине поля, врезался в Швеца обеими ногами, в кровь расколотил оппоненту лодыжку — и сам же крепко травмировался. С поля его, так и не успевшего сделать ничего полезного, унесли на руках.

По обыкновению грязновато играл и Мартынович, причем тоже с большим вредом для собственного, а не чужого здоровья. Протаранил Митришева, после чего долго корчился от боли, держась за бедро. Насел в прыжке на Лео Жаба, двинул тому локтем в ухо — и пострадал при приземлении. В общем, в вечернем грозненском воздухе пахло конфликтами, но никак не футболом. Его было намного меньше, чем стычек. Нервная обстановка, сразу установившая на поле, приводила к спешке и нескончаемому браку в передачах и ударах. За весь тайм команды создали всего по одному подлинно голевому моменту, но Лео Жаба, убежав один на один с Синицыным, промедлил с ударом и был накрыт Каборе, а Перейра, оказавшись на чистой ударной позиции в десяти метрах от ворот, пробил прямо в Городова.

Не получалась игра, вероятно, и по той причине, что Олег Кононов знает «Краснодар» почти наизусть и нейтрализовал его конструктивные свойства по всем пунктам, «Ахмат» же за два месяца под его управлением еще не достиг того качества футбола и сыгранности, за счет которых мог бы справляться с клубами из авангарда премьер-лиги, да и Игорь Шалимов, в свою очередь, в курсе тренерских воззрений бывшего шефа. В итоге страсти у обеих команд было — хоть отбавляй, а сотворить что-нибудь дельное ни у кого не получалось.

В перерыве, как рассказали очевидцы, под трибунами дошло-таки до потасовки, самыми активными участниками которой стали Мамаев и Родолфу. Грозовая разрядка, однако, не освежила атмосферу, и негативные эмоции выплеснулись, очевидно, не полностью: во втором тайме соперники относились один к другому все с тем же неуважением. Дошло до того, что Митришев бородатым истребителем опрокинул навзничь подпрыгнувшего Синицына. И хотя потом искренне извинялся, списывая инцидент на азарт борьбы, вряд ли у вратаря от этого перестал саднить отбитый бок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 5-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#АхматКраснодар</a> 0:1 53' Александр Мартынович <a href="https://t.co/ExJuY3tM7h">pic.twitter.com/ExJuY3tM7h</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/895710778417790977">10 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гол «Краснодара» вполне естественно при таком содержании матча вылепился из очередного эпизода битвы. При подаче углового все, кто находился в штрафной хозяев, так усердно толкались и пихались, что толком попасть по мячу не смог никто, тот срикошетил в пустую зону, и сориентировавшийся быстрее всех Мартынович в падении переправил в ворота.

Реакция Кононова была крайне решительной: в игру один за другим вбежали Балай с Беришей, а потом и новичок Исмаэл. И именно он, еще не успев толком осмотреться и освоиться, нагло вызвался пробить штрафной — и закрутил мяч в ближний угол так лихо, что Синицын сумел отбить мяч только в сетку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/akhmatgrozny">@akhmatgrozny</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 5-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#АхматКраснодар</a> 1:1 73' Исмаэл <a href="https://t.co/R86dRvANJY">pic.twitter.com/R86dRvANJY</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/895716571586248704">10 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но Шалимов недаром, наверное, занял место Кононова — результативные замены умеет делать и он. Не желая мириться с потерей очков, краснодарский наставник отправил на поле Классона, причем заменил не 18-летнего бомбардира дубля Игнатьева, который в течение матча ничем не выделялся, а Вандерсона Масиэла. Тут-то у гостей получилась, наконец, и многоходовка, и острая передача в центр штрафной. Городов на выходе поймал воздух, и Классону оставалось лишь не попасть мячом в защитников.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 5-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#АхматКраснодар</a> 1:2 76' Виктор Классон <a href="https://t.co/zG17ZD5DN5">pic.twitter.com/zG17ZD5DN5</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/895716767267397632">10 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И только с этой минуты начался футбол. «Ахмат» в концовке, естественно, атаковал больше, практически наседал, и в отместку за успех Мартыновича помог проделать то же самое Швецу, причем тоже после навеса. А затем выяснилось, почему Шалимов оставил на поле Игнатьева. Уже в компенсированное время этот мальчишка, словно и не было за плечами 90 минут беготни, легконого выскочил на ворота по месту левого инсайда и аккуратно запустил мяч под вратарем.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 5-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#АхматКраснодар</a> 2:3 90+2' Иван Игнатьев <a href="https://t.co/DbdB37AvM8">pic.twitter.com/DbdB37AvM8</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/895721101593985024">10 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Удивительное и приятное для нашего футбола обстоятельство: уже во втором матче со старта сезона «Краснодар» вырывает победу на последних секундах благодаря голам собственных юных воспитанников.

Возможно, когда они подрастут, футбола в чемпионате России станет больше, чем борьбы.