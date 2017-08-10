Краснодарская академия. «Быки» опять огорчили Кононова
Год назад «быки» расстались с тренером, предпочтя Игоря Шалимова, а теперь обыграли его в Грозном. Победу гостям снова принес их собственный воспитанник.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча началась настолько нервно и грубо, словно на поле вышли не просто соперники, пусть и принципиальные, преследующие с недавних пор одинаковые турнирные цели, а лютые враги, накопившие злость и обиду. Особенно усердствовал Газинский: для разминки он вытолкал за бровку Уциева, для затравки повалил на газон Швеца. Капитан «Ахмата» стерпел, смолчал, зато новичок команды взвился и пошел на «быка» в лобовую словесную атаку. Их разняли, но развитие эпизода не заставило себя долго ждать. В середине тайма Газинский на ровном месте, в середине поля, врезался в Швеца обеими ногами, в кровь расколотил оппоненту лодыжку — и сам же крепко травмировался. С поля его, так и не успевшего сделать ничего полезного, унесли на руках.
По обыкновению грязновато играл и Мартынович, причем тоже с большим вредом для собственного, а не чужого здоровья. Протаранил Митришева, после чего долго корчился от боли, держась за бедро. Насел в прыжке на Лео Жаба, двинул тому локтем в ухо — и пострадал при приземлении. В общем, в вечернем грозненском воздухе пахло конфликтами, но никак не футболом. Его было намного меньше, чем стычек. Нервная обстановка, сразу установившая на поле, приводила к спешке и нескончаемому браку в передачах и ударах. За весь тайм команды создали всего по одному подлинно голевому моменту, но Лео Жаба, убежав один на один с Синицыным, промедлил с ударом и был накрыт Каборе, а Перейра, оказавшись на чистой ударной позиции в десяти метрах от ворот, пробил прямо в Городова.
Не получалась игра, вероятно, и по той причине, что Олег Кононов знает «Краснодар» почти наизусть и нейтрализовал его конструктивные свойства по всем пунктам, «Ахмат» же за два месяца под его управлением еще не достиг того качества футбола и сыгранности, за счет которых мог бы справляться с клубами из авангарда
В перерыве, как рассказали очевидцы, под трибунами
Гол «Краснодара» вполне естественно при таком содержании матча вылепился из очередного эпизода битвы. При подаче углового все, кто находился в штрафной хозяев, так усердно толкались и пихались, что толком попасть по мячу не смог никто, тот срикошетил в пустую зону, и сориентировавшийся быстрее всех Мартынович в падении переправил в ворота.
Реакция Кононова была крайне решительной: в игру один за другим вбежали Балай с Беришей, а потом и новичок Исмаэл. И именно он, еще не успев толком осмотреться и освоиться, нагло вызвался пробить штрафной — и закрутил мяч в ближний угол так лихо, что Синицын сумел отбить мяч только в сетку.
Но Шалимов недаром, наверное, занял место Кононова — результативные замены умеет делать и он. Не желая мириться с потерей очков, краснодарский наставник отправил на поле Классона, причем заменил не 18-летнего бомбардира дубля Игнатьева, который в течение матча ничем не выделялся, а Вандерсона Масиэла.
И только с этой минуты начался футбол. «Ахмат» в концовке, естественно, атаковал больше, практически наседал, и в отместку за успех Мартыновича помог проделать то же самое Швецу, причем тоже после навеса. А затем выяснилось, почему Шалимов оставил на поле Игнатьева. Уже в компенсированное время этот мальчишка, словно и не было за плечами 90 минут беготни, легконого выскочил на ворота по месту левого инсайда и аккуратно запустил мяч под вратарем.
Удивительное и приятное для нашего футбола обстоятельство: уже во втором матче со старта сезона «Краснодар» вырывает победу на последних секундах благодаря голам собственных юных воспитанников.
Возможно, когда они подрастут, футбола в чемпионате России станет больше, чем борьбы.
|10.08.2017 20:00
|Зрители 17342
|основной раунд: 5-й тур
|Ахмат Арена
|Олег Кононов
|Игорь Шалимов
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|8
|9
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter