Контракт нападающего Панюкова с футбольным клубом «Зенит» рассчитан на три года

Ранее предыдущий клуб 22-летнего форварда литовский «Атлантас» сообщил, что игрок перешел в петербургскую команду.

Панюков играл за молодежную сборную России. На клубном уровне форвард, права на которого долгое время принадлежали московскому «Динамо», выступал также за «Химки» (Московская область), нальчикский «Спартак», «Балтику» (Калининград), французский «Аяччо» и португальскую «Брагу».

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